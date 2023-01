Italiaan die 1000 manuscripten stal bekent fraude, motief blijft onduidelijk

Een Italiaan die een jaar geleden in de VS werd opgepakt, heeft bekend meer dan 1000 ongepubliceerde manuscripten te hebben gestolen. Veel van die werken waren geschreven door bekende auteurs, onder wie Margaret Atwood, Ian McEwan, Sally Rooney en de Nederlandse schrijver Hanna Bervoets.

De 30-jarige Filippo B. werkte bij Simon & Schuster, een uitgeverij in Londen, maar hij deed alsof hij voor andere uitgeverijen werkte en verleidde schrijvers en redacteuren om manuscripten op te sturen, melden de aanklagers in New York.

Om welke manuscripten het precies gaat is niet bekendgemaakt, maar bijvoorbeeld Margaret Atwood zei in 2019 al dat er "samengespannen werd om het manuscript te stelen" van haar boek The Testaments, het vervolg op The Handmaid's Tale. In het geval van Hanna Bervoets ging het om haar Boekenweekgeschenk uit 2021, Wat wij zagen. Een nietsvermoedende medewerker van haar uitgeverij stuurde het manuscript naar de oplichter.

160 internetdomeinen

B. gebruikte zijn kennis van de uitgeverswereld om een frauduleus systeem op te zetten om schrijvers, medewerkers van andere uitgeverijen en juryleden van literatuurprijzen over te halen manuscripten op te sturen. Daarvoor gebruikte hij tussen 2016 en 2022 honderden namen van bestaande personen in de uitgeverswereld en meer dan 160 internetdomeinen die sterk leken op de domeinnamen van agentschappen en uitgeverijen.

De Italiaan werd in januari 2022 gearresteerd op vliegveld JFK in New York. Zijn motief is nog steeds niet duidelijk. Hij verkocht de manuscripten niet. Ook werden ze niet gelekt of werd er 'losgeld' voor gevraagd.

B. heeft bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan online fraude. In april krijgt hij zijn straf te horen. Hij kan maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de Londense uitgeverij waar hij werkte betrokken was bij de zwendel: Simon & Schuster wordt niet genoemd door de Amerikaanse justitie. De uitgever zei vorig jaar "geschokt en met afschuw" kennis te hebben genomen van de affaire.