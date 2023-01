Vanavond op tv: Het koloniale verleden van de Oranjes • Cartoonprotest tegen Iraans regime • Einde vrijstaat Zweden?

Wat was de rol van het koningshuis in de slavernij?

Eeuwenlang deed Nederland aan slavenhandel en veroverde en onderwierp het gebieden over de hele wereld. Maar wat precies de rol was van de Oranjes bij de koloniale geschiedenis en de slavernij, is nooit goed uitgezocht. Begin december kondigde koning Willem-Alexander een onderzoek aan. Wat zijn de belangrijkste vragen die nog ingevuld moeten worden?