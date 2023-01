Griekspoor pakt eerste ATP-titel na zinderende finale in India

Net als Griekspoor stond de even oude Bonzi voor het eerst in een ATP-finale. Van zenuwen was bij beiden weinig te merken.

Griekspoor speelde door de afzegging van Marin Cilic voor de kwartfinales juist een partij minder in India en wellicht gaf dat hem de energie om door te drukken. Op de service van Bonzi kreeg hij twee matchpoints. Bij de eerste was het meteen raak.

Griekspoor is the first Dutch ATP player to take a hardcourt title since 2001 🙌 An unforgettable win 🏆 @MaharashtraOpen | #TataOpenMaharashtra pic.twitter.com/2Gs0kDhTsa

"Natuurlijk was ik nerveuzer dan anders, maar volgens mij zijn we daar allebei goed mee omgegaan", was zijn nuchtere reactie op de baan. "We hebben goed tennis laten zien. Ook in de eerste set speelde ik eigenlijk maar een slechte game."

Opvallend genoeg boekte Griekspoor in India zijn eerste zege op een ATP-toernooi in vier maanden. In de tussentijd brak hij bovendien met zijn coach Raemon Sluiter. In India werd hij alleen begeleid door zijn fysiektrainer.

"Ik heb twee tenniscoaches (Dennis Schenk en de Belg Kristof Vliegen, red.), maar kwam hier zonder hen. En ik won! Misschien moet ik dat maar blijven doen", grapte de kersvers kampioen.