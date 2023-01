Odermatt schittert voor eigen publiek, nog geen record voor Shiffrin

De Zwitser Marco Odermatt heeft op onnavolgbare wijze de wereldbeker reuzenslalom in Adelboden gewonnen. Voor eigen publiek maakte de olympisch kampioen er een show van. Odermatt nam alle risico's, kwam bijna ten val, vloog praktisch over de piste en pakte zo zijn zesde zege van het seizoen. Loïc Meillard zorgde voor meer Zwitsers succes op het podium, hij werd derde. De Noor Henrik Kristoffersen nestelde zich tussen de twee 'local heroes' in.

Uitdagende berg

De Chuenisbärgli-piste in Adelboden is één van de moeilijkste hellingen uit het wereldbekercircuit. Bijna nooit heeft de skiër een moment van rust. Altijd is er wel weer een bult, een terreinovergang totdat zo'n tien à twaalf poorten voor het einde er een muur volgt: de Zielhang. Daar schreeuwen de 35.000 toeschouwers de skiërs naar beneden. De ideale lijn bestaat daar niet en het is vechten tot de laatste poort. En dat kon Marco Odermatt opnieuw, vorig jaar won hij ook al, als beste.

Het is de zeventiende wereldbekerzege in de carrière van Odermatt die ook stevig aan de leiding gaat in de wereldbeker algemeen.

De Nederlandse hoop op een mooie prestatie, Maarten Meiners, stelde teleur met de 49ste en laatste plaats vandaag. Zeventien skiërs kwamen in Adelboden niet over de streep.