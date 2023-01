Jogger ontdekt lichaam van vermist tienermeisje in provincie Luik, zusje (2) gezond en wel in auto van verdachte https://t.co/IR6BIpQIsZ

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.