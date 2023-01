Weer skiongelukken in Oostenrijk, Nederlands meisje (9) geschept door snowboarder

Opnieuw zijn op de skipistes in Oostenrijk diverse ongelukken gebeurd. In Lermoos in de deelstaat Tirol liep een 9-jarig meisje uit Nederland gisteren hoofdletsel op nadat ze was geschept door een snowboarder (39), melden Oostenrijkse media. Het kind verloor bij de botsing ook twee voortanden.

Verder ging het op de Hintertux-gletsjer in Tirol opnieuw mis op de plek waar vorige week een 28-jarige vrouw uit Nederland om het leven kwam. Dit keer verloor een 11-jarige jongen kind de controle over zijn ski's, brak door het vangnet van een skischool en kwam in botsing met twee kinderen en een vrouw. De 11-jarige werd met rugletsel in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokkenen liepen lichte verwondingen op.

Gisteren was voor veel wintersporters de laatste dag van de vakantie. Daarnaast hadden veel Oostenrijkers vrij vanwege Driekoningen, een officiële feestdag in het land.

Botsingen op de Giggijoch-piste

In Sölden gebeurden drie ernstige ski-ongelukken. Een 7-jarige jongen verloor de controle bij een afdaling van de blauwe piste op de Giggijoch en botste uiteindelijk met hoge snelheid tegen een beklede liftsteun. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op, meldt de Tiroler Tageszeitung, en werd per helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd.

Een 44-jarige Duitse vrouw raakte zwaargewond bij een botsing met een 13-jarige op de Giggijoch-piste. De vrouw werd naar een ziekenhuis gevlogen, het kind bleef ongedeerd. Een 54-jarige Duitser kwam op de Tiefenbachferner in botsing met een onbekende, viel en werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Doorskiën na afsnijden

Ook in het skigebied Bergeralm in Steinach raakte een 77-jarige Oostenrijker zwaargewond. Op de afdaling van de Nösslachjoch stak een skiër plotseling over, waardoor de man ten val kwam.

De vrouw die hem afsneed, skiede zonder te stoppen verder. De lokale politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.

Ongelukken met Nederlanders

Er waren de afgelopen tijd meerdere Nederlanders betrokken bij ernstige skiongelukken in Oostenrijk. Twee weken geleden bezweek een 12-jarig meisje aan haar verwondingen nadat ze van de piste was geraakt en op een boom was gebotst. Dezelfde dag raakte een Nederlandse vrouw van 62 zwaargewond na een botsing met een andere wintersporter op de piste.

Jaarlijks komen gemiddeld enkele tientallen wintersporters om het leven in de Oostenrijkse bergen.