Drankrijder crasht in woning Tynaarlo

Een 40-jarige automobilist is vanochtend vroeg tegen een woning in Tynaarlo aangereden. De auto vloog direct in brand, maar de man kon op tijd wegkomen. Niemand raakte gewond. De schade aan de woning en auto is aanzienlijk. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun huis in het Drentse dorp.

De automobilist, een man uit Haren, is opgepakt. Volgens de politie reed hij onder invloed van drank. Ook was zijn rijbewijs eerder vannacht door de politie ingenomen, meldt RTV Noord. Hij mocht helemaal niet rijden.

De crash in de woning was vanochtend rond 04.00 uur. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur van de auto oversloeg op de woning, maar op beelden is te zien dat een deel van de buitenmuur ontzet is. Op Facebook schrijft de brandweer dat de schade aan de woning zo groot is dat de bewoners er voorlopig niet meer kunnen wonen.

Weigeren van medewerking

Een politiewoordvoerder zegt dat de automobilist eerder die nacht ook al opviel. "Rond 01.00 uur was hij namelijk ook al staande gehouden, op de N386 tussen Peize en Vries. Dat was voor het mogelijk rijden onder invloed en voor het weigeren van elke vorm van medewerking. Daarop is zijn rijbewijs ingevorderd."

De man is vervolgens per taxi vertrokken naar de carpoolplaats waar een berger zijn auto had neergezet, stelt Damstra. "Daar is hij toch weer achter het stuur gestapt en vervolgens in Tynaarlo tegen een woning gereden. Hij is daarop aangehouden en zit nu vast."