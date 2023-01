Blessure brengt Djokovic niet uit balans tegen Medvedev: 'Melbourne schoot even door hoofd'

Een paar keer greep hij met zijn hand naar de hamstring van zijn linkerbeen. Met een paar rekoefeningen zocht hij naar een oplossing. Hij ging zelfs even van de baan om zich te laten behandelen, coach Goran Ivanisevic met een ongerust gezicht achterlatend. In de halve finale van het ATP-toernooi van Adelaide was het even schrikken voor de huidige nummer vijf van de wereld, Novak Djokovic. Een blessure nu zou immers een flinke hypotheek leggen op zijn deelname aan de Australian Open, die over negen dagen begint. Het toernooi, waarvoor hij een jaar geleden dagenlang vast zat op het vliegveld van Melbourne. En het toernooi, dat hij uiteindelijk niet mocht spelen.

Djokovic laat zich niet afleiden Dit jaar werd Djokovic, ondanks zijn weigering om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, geen strobreed in de weg gelegd om af te reizen naar Australië. En dan laat je je ook niet weerhouden door een pijntje in de hamstring. In de halve finale van het ATP-toernooi in Adelaide speelde Djokovic sterk als vanouds, al trof hij in Daniil Medvedev - uitgerekend de man die vorig jaar profiteerde van de verbanning van Djokovic en diens positie als nummer een van de wereld overnam - een geduchte tegenstander. Het Australische publiek ging er eens goed voor zitten, maar een echte kraker bleef uit. Dit keer kreeg Medvedev, intussen de nummer drie van de wereld, amper een kans tegen de Serviër. Djokovic brak zijn tegenstander in de vierde game en liep uit tot 5-2, toen hij van de baan ging om zich te laten behandelen.

Novak Djokovic rekt zijn hamstring aan het einde van de eerste set tegen Daniil Medvedev in Adelaide. - EPA

Na terugkeer leek Djokovic de rally's iets korter te willen houden, maar dat ging niet ten koste van zijn nauwkeurigheid en op 5-3 serveerde hij de set geroutineerd uit. In de tweede set ging het tot 3-3 gelijk op. Medvedev leverde echter een dubbele fout zijn service in, miste een game later twee breekkansen en kon de nederlaag niet meer afwenden: 6-3, 6-4. 'Melbourne schoot door mijn hoofd' "Het schoot wel door mijn hoofd, Melbourne" erkende Djokovic na afloop. "De blessure is niet al te ernstig, anders zou ik niet doorgespeeld hebben", leek hij de organisatie van de Australian Open - die vrijdag al slecht nieuws kreeg in de afmelding van Carlos Alcaraz - gerust te stellen. "Ik heb wat onstekingsremmers gekregen en dat was oké. En hoe langer de wedstrijd duurde, hoe warmer de hamstring voelde." "Je kunt daar ook geen rekening mee houden op de baan", besloot de Serviër. "Elke wedstrijd telt, elke wedstrijd is een cadeautje. Dus ik probeer zoveel mogelijk te winnen."

Nishioka ontploft opnieuw en geeft geblesseerd op In de finale treft Djokovic de Amerikaan Sebastian Korda. De nummer 33 van de wereld kreeg die finale in de schoot geworpen, want zijn Japanse tegenstander Yoshihito Nishioka gaf er bij een stand van 1-0 in de tweede set de brui aan vanwege een heupblessure.

Yoshihito Nishioka laat zich behandelen aan een heupblessure in zijn halve finale tegen Sebastian Korda. - EPA

Opmerkelijk genoeg was Nishioka kort daarvoor nog in woede ontstoken tegen de scheidsrechter. Aan het einde van de met 7-5 verloren tiebreak liet de scheidsrechter namelijk een punt overspelen, nadat een lijnrechter ten onrechte de bal uit had gezien. De Japanner voelde zich benadeeld en stak daarop een tirade af. Opvallend: een ronde eerder was hem iets vergelijkbaars overkomen tegen de Australiër Alexei Popyrin.

Nosková (18) stunt tegen Jabeur Bij de vrouwen gaat de finale in Adelaide tussen Aryna Sabalenka uit Belarus en de pas 18-jarige Tsjechische Linda Nosková. Nosková bereikte haar eerste WTA-finale met een verassende zege op Ons Jabeur: 6-3, 1-6, 6-3. Nosková staat op de wereldranglijst exact honderd plaatsen lager dan de Tunesische Jabeur (102 om 2), maar nam desondanks brutaal een 3-0 voorsprong en won overtuigend de eerste set.

Linda Nosková blijft koel en stunt tegen Ons Jabeur in Adelaide. - EPA