Eitrem verslaat Roest op vijf kilometer, die EK allround nog wel leidt na dag één

Roest won de 500 meter, maar leed later op de dag zijn eerste nederlaag van het seizoen op de 5.000 meter. De 20-jarige Eitrem, een van de grote schaatstalenten uit Noorwegen, verraste op zijn thuisbaan op de vijf kilometer met een sterk slot van rondjes onder de 29 seconden. Zijn winnende tijd was 6.12,15.

Patrick Roest heeft gedaan wat van hem verwacht werd op de eerste dag van de EK allround. Maar hij zal niet helemaal gerust gaan slapen. Na dag één in het Vikingschip in het Noorse Hamar leidt Roest wel het algemeen klassement. Maar de Noor Sander Eitrem staat een stuk dichterbij dan vooraf gedacht.

Bekijk de reactie van Patrick Roest na de 5.000 meter bij de EK allround in Hamar. - NOS

Meervoudig wereldkampioen Roest oogde in de dagen in aanloop naar de EK geconcentreerd. Dat kwam eruit op de 500 meter, de eerste afstand van het kampioenschap, die hij won (36,45). Na zijn tweede plek op de vijf kilometer (6.13,31) is het niet alle hens aan dek, maar Roest zal niet mogen verslappen op de slotdag.

De Belg Bart Swings staat na dag één derde in het algemeen klassement, nadat hij vierde was geworden op de 500 meter en vijfde op de vijf kilometer.

Roest wint 500 meter, herkansing Bosker

Eerder op de dag begon Roest het allroundtoernooi met een rit waarin hij de titel eigenlijk alleen maar kon verliezen. Een fataal foutje op de sprint is zo gemaakt, maar Roest hield het hoofd koel en won de 500 meter met een tiende voorsprong op Peder Kongshaug (36,55) en een halve seconde voorsprong op Eitrem (36,94).

Roests opening van 10,21 en volle ronde van 26,24 waren een prima start van zijn jacht op goud.

Bekijk hier de samenvatting van de 500 meter en reactie van Roest: