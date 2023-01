Vertrouwenspersonen: 'Meer aandacht en meldingen grensoverschrijdend gedrag'

Bijna een jaar na de uitzending van BOOS over het schandaal bij The Voice of Holland, ziet de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) dat er op de werkvloer meer aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Ook krijgen vertrouwenspersonen meer meldingen en praten medewerkers onderling er vaker over.

"Die ophef gaf weer wat we eigenlijk al langer roepen met een aantal mensen: het is een thema dat veel groter is dan altijd werd gedacht", zegt LVV-voorzitter Inge te Brake in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een maatschappelijk thema dat we zullen moeten omarmen om er iets aan te kunnen doen."

Dit beeld is terug te zien in een peiling die de vereniging hield op verzoek van het AD. Van de 2500 leden reageerden er 173, maar de resultaten geven volgens Te Brake een goed beeld. "Als er meer mensen hadden gereageerd, hadden we dezelfde uitkomst gekregen."

Veel pestgedrag

De helft van de vertrouwenspersonen geeft aan dat er sinds de ophef rond The Voice iets is veranderd op het werk. Volgens 89 procent van de ondervraagden kwam er afgelopen jaar meer bewustzijn op de werkvloer. De meeste van hen zeggen dat er vaker werd gepraat over grensoverschrijdend gedrag en dat mensen eerder op hun gedrag worden aangesproken.

Verder zegt 58 procent dat het aantal meldingen is toegenomen. Het grootste deel van de klachten ging over leidinggevenden. Dat dubbelt, zegt Te Brake. "Ze zijn verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige werkplek en dat het gesprek gaat over het gedrag op de werkplek, maar zijn tegelijk een grote dadergroep. Bij hen moet meer bewustwording komen."

Bij ruim de helft van de meldingen ging het om intimidatie door leidinggevenden. "Dat gaat over het misbruik maken van macht", zegt de voorzitter. "Dat kan soms ook een pestsituatie zijn." Slechts 11 procent van de meldingen in de peiling ging over seksuele intimidatie. "Het overgrote deel gaat over pestgedrag, discriminatie, agressie en geweld en pas helemaal achteraan zien we het verhaal rondom seksuele intimidatie."

Tijd maken

De mensen die meewerkten aan de peiling zeggen dat bedrijven meer aandacht vroegen door gesprekken te voeren, externe vertrouwenspersonen aan te stellen en mails naar hun medewerkers te sturen. Maar zo'n mail van je baas gaat volgens Te Brake niet helpen. Een leidinggevende moet tijd maken om regelmatig met zijn of haar mensen in gesprek te gaan over dit thema, vindt ze.

"Je moet met elkaar praten over hoe je met elkaar omgaat. Dat gebeurt nu wel meer, maar het moet structureel aan de orde komen", zegt ze. "Het moet onderdeel worden van de normale, dagelijkse werkzaamheden."