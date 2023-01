Rijpma-de Jong aan de leiding na eerste dag EK allround, Groenewoud tweede

Het toernooi in Hamar begon voor Rijpma-de Jong, die jaagt op haar derde Europese allroundtitel op rij, met winst op de 500 meter. De regerend Nederlands kampioene reed in de voorlaatste rit tegen Groenewoud en ze pakte vooral in het volle rondje de winst.

Het lukte Rijpma-de Jong als enige van het deelnemersveld om onder de 39 seconden te duiken. De 23-jarige Groenewoud zette met 39,03 de tweede tijd neer.

Concurrentie uit Noorwegen

De grootste buitenlandse concurrent van Rijpma-de Jong is Wiklund, die voor thuispubliek rijdt. De 22-jarige Noorse moet het vooral hebben van de langere afstanden, maar zette ook een prima 500 meter neer.

Ze kwam al in rit twee in actie en was gekoppeld aan de Duitse Marlen Ehseluns. Wiklund had echter weinig aan haar tegenstandster. Ze had al snel een flinke voorsprong te pakken en Ehseluns kwam niet meer in de buurt van de Noorse. Met 39,76 zette ze de vierde tijd neer op de 500 meter in het Vikingschip.