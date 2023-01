Wankelende Otterspeer lijkt titelkansen EK te vergooien, Scheperkamp op goudkoers

Merijn Scheperkamp heeft de leiding overgenomen in het Europese sprintkampioenschap. De 22-jarige sprinter won op de tweede dag van de EK sprint de 500 meter in 35,13. Marten Liiv werd tweede (35,23) en Kai Verbij derde (35,28).

De grote verliezer aan het begin van de slotdag is Hein Otterspeer, die net als gister ternauwernood overeind bleef in zijn race, maar zoveel tijd verloor dat het erop lijkt dat hij de Europese titel wel kan vergeten.

Scheperkamp is de nieuwe leider in het klassement en heeft een voorsprong van 0,84 op Otterspeer, die naar plek vier is gezakt. Dat lijkt zelfs voor Otterspeer een te groot gat om te overbruggen op zijn favoriete 1.000 meter, die later vanmiddag wordt gereden. De Est Liiv staat tweede op 0,48 en Verbij derde op 0,73 van Scheperkamp.

Bekijk hier de reacties van Scheperkamp en Otterspeer na de 500 meter: