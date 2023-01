Koele Scheperkamp grijpt EK-sprintgoud, wankelende Otterspeer toch nog zilver

Merijn Scheperkamp is ijzig koel: de 22-jarige schaatser is de nieuwe Europees kampioen sprint bij de mannen. Op de beslissende kilometer eindigde hij als tweede achter Hein Otterspeer met een tijd van 1.09,00. Dat was genoeg om ook zijn directe tegenstander Marten Liiv achter zich te houden, die als derde eindigde op de kilometer en in het klassement.

Scheperkamp verdedigde op de laatste kilometer van het EK sprint bij de mannen 0,48 seconden op Marten Liiv en 0,73 op Kai Verbij, die na een matige 1.09,34 op de slotkilometer net naast het podium viel.

Otterspeer, die eerder op de dag zijn titelkansen verspeelde met een mislukte 500 meter en naar plek vier zakte, herstelde de schade enigszins door de 1.000 meter te winnen (1.08,66). Hij gaat met het zilver naar huis, maar dat zal voelen als een grote teleurstelling.

Na een opening van 16,64 kruiste Otterspeer nog wel over de Noor Lorentzen heen, maar het ging langzamer dan een dag eerder. Met een slotronde van 26,72 liet hij zien dat het met de motor goed zat. Maar zijn tijd was slechts een tiende sneller dan Scheperkamp een dag eerder had gereden.

Scheperkamp bleef in zijn rit tegen Liiv rustig, maakte geen fout en pakte de man uit Estland in het laatste rondje in. Scheperkamps 1.09,00 was ruim genoeg om zijn eerste Europese sprintetel veilig te stellen.

Misperen Otterspeer

Scheperkamp begon de slotdag prima nadat hij de leiding had overgenomen van Otterspeer. De 22-jarige sprinter won de tweede 500 meter in 35,13, voor Liiv (35,23) en Verbij (35,28).

De grote verliezer na die race was Otterspeer, die net als op de eerste 500 meter op vrijdag ternauwernood overeind bleef in zijn race. Door het gewankel op zaterdagmorgen verloor Otterspeer zo veel tijd dat hij de Europese titel wel kon vergeten. Het gat met de nieuwe leider was plots 0,84. Dat bleek zelfs voor Otterspeer een te groot gat om te overbruggen op zijn favoriete 1.000 meter.

Bekijk hier de samenvatting van de 500 meter en de reacties van Otterspeer en Scheperkamp: