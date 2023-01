Leerdam wint 500 meter nu wel en is hard op weg naar titelprolongatie

Jutta Leerdam is hard op weg de Europese sprinttitel te prolongeren. Met nog alleen de 1.000 meter te gaan, haar favoriete afstand, staat ze fier aan kop van het klassement. Femke Kok volgt op de tweede plaats, met een achterstand van 1,40 seconden.

Voorzichtig sprak Leerdam voorafgaand aan de EK sprint in Hamar uit dat het winnen van alle vier de afstanden wel 'speciaal' zou zijn. Die doelstelling kon echter na de eerste 500 meter al de prullenbak in. Kok was haar op de eerste afstand te snel af.

De tweede 500 meter stond zaterdagochtend op het programma en net als vrijdagavond reden Leerdam en Kok tegen elkaar. De opening was opnieuw voor Kok, maar in tegenstelling tot een dag eerder lukte het Leerdam dit keer wel haar landgenote in te halen.

Ze finishte in 37,76 en was daarmee wat langzamer dan bij de eerste 500 meter. Kok zette 37,87 neer en eindigde als tweede.

Zelfde scenario

Daarmee heeft het scenario van de EK sprint veel weg van de NK eind december. Ook toen was Kok bij de eerste 500 meter de snelste en pakte Leerdam de winst op de overige drie afstanden.