Oproep om dna af te staan voor vermisten watersnoodramp 1953

De politie doet een dringende oproep aan families met vermisten van de Watersnoodramp van 1953 om dna af te staan. Daarmee is het nog steeds mogelijk om naamloze slachtoffers van de natuurramp te identificeren.

Nabestaanden van vermisten moeten daar niet nog langer mee wachten, zegt forensisch onderzoeker Hans Geldof van de politie Zeeland-West-Brabant in de podcast De Vermisten van '53 van de PZC en het AD. "Het kan nog steeds. Als er binnen die familie nog ouderen zijn die bereid zijn om dna af te staan, dan geeft dat weer hoop. We kunnen die kans nog pakken, voordat het te laat is."

Anonieme graven

Op 1 februari is het precies 70 jaar geleden dat Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant werden getroffen door een stormvloed, die grote delen onder water zette en meer dan 1800 mensen het leven kostte. Van al die slachtoffers zijn er ruim honderd nooit geïdentificeerd.

In 2013 werd al een groot dna-onderzoek gestart in de hoop daar verandering in te brengen. Op verschillende plekken werden onbekende slachtoffers opgegraven om dna-materiaal veilig te stellen. Ook toen konden familieleden dna afstaan. Dat zorgde ervoor dat drie anonieme slachtoffers weer een naam kregen.

Aarzeling

Toch waren lang niet alle nabestaanden toen bereid om dna af te staan, zegt Geldof in de podcast. "Ik hoop dat zij hun aarzeling achter zich laten en zich alsnog melden. Dus verspreid dat nieuws naar je opa en oma of naar je vader en moeder, want de kans dat we iemand terugvinden is er zeker."

Het Nederlands Forensisch Instituut is het eens met die oproep. "Ook al is het niet voor jezelf, dan misschien voor andere mensen binnen de familie, die toch willen weten waar die vermiste persoon is gebleven. Doe het dan voor hen, zodat iedereen die op een begraafplaats ligt, ook een naam krijgt", zegt dna-verwantschapsdeskundige Carla van Dongen.

Familieleden die alsnog willen meedoen aan het dna-onderzoek, kunnen zich melden bij het Watersnoodmuseum of bij de politie Zeeland-West-Brabant.