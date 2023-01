Iran executeert twee mannen in verband met protesten

Iran heeft vandaag twee mannen geëxecuteerd die zijn veroordeeld voor de dood van een paramilitaire vrijwilliger tijdens een demonstratie tegen het regime.

Het staatspersbureau Mizan meldt dat de mannen zijn veroordeeld voor moord. De vrijwilliger, een lid van de Basij, dat onderdeel is van de Revolutionaire Garde, kwam om het leven op 3 november in de stad Karaj, 20 kilometer ten westen van Teheran. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk.

Met het voltrekken van het doodvonnis van de twee zijn er nu vier executies door het regime bekendgemaakt naar aanleiding van de demonstraties die in september begonnen, meldt persbureau AP. Hier gingen steeds snelle processen achter gesloten deuren aan vooraf, die internationaal bekritiseerd zijn.

In dezelfde zaak hebben nog drie anderen een doodvonnis gekregen, elf andere demonstranten kregen gevangenisstraffen. Eind vorig jaar meldde de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights dat minimaal 100 demonstranten het risico lopen te worden geëxecuteerd, de doodstraf te krijgen of te worden veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Ruim 500 doden

Demonstranten die terechtstaan krijgen geen toestemming hun eigen advocaten te kiezen of het bewijs dat tegen hen wordt opgevoerd in te zien.

De staatstelevisie zond ook beelden uit van de twee mannen waarin ze praten over de aanval op het Basij-lid. Activisten omschrijven dergelijke beelden als gedwongen bekentenissen. De mannen werden veroordeeld voor de moord en voor 'corruptie op aarde', een koranterm en aanklacht waarop de doodstraf staat.

Doodvonnissen worden in Iran meestal uitgevoerd door ophanging. Bij protesten zijn minstens 517 demonstranten gedood en meer dan 19.200 mensen gearresteerd, zeggen Iraanse mensenrechtenorganisaties.

Schending kledingvoorschriften

De Iraanse autoriteiten hebben geen officiële telling verstrekt van de doden of gevangenen. De protesten begonnen half september, toen de 22-jarige Amini stierf nadat ze was gearresteerd door de Iraanse moraliteitspolitie wegens vermeende schending van de strikte kledingvoorschriften van de Islamitische Republiek.