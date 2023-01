De puzzel van PSV: sportieve ambitie botst met financiële krapte

"Ik zie een geboren voetballer, waar iedereen blij van wordt", zegt een tevreden Jürgen Klopp vrijdag over Cody Gakpo. Hij laat doorschemeren dat zijn aanwinst een dag later weleens zou kunnen debuteren in de FA Cup. In Eindhoven zal dat moment aan velen voorbij gaan. PSV hervat namelijk gelijktijdig de strijd om de landstitel. Zónder Gakpo. En zonder grote mogelijkheden op de transfermarkt, ondanks die behoorlijke zak geld uit Liverpool. Broodnodige inkomsten "Godzijdank wist ik waar ik instapte toen ik begon. Anders word je verrast en voel je je een beetje in de maling genomen", zegt PSV-trainer Ruud van Nistelrooij over de financiële situatie van de Eindhovenaren. Daags voor de thuiswedstrijd tegen Sparta is de sfeer op trainingscomplex De Herdgang bedrukt. "Als het totale plaatje beter op orde is, dan kun je de selectie verbeteren. In dat proces zitten we nu", geeft Van Nistelrooij aan. "Daarom moeten we de beste speler in de winter verkopen en wat doen aan de kosten. Dat maakt het op dit moment wel lastiger om kampioen te worden"

In een poging om te blijven concurreren, zijn de salariskosten en transferuitgaven van PSV de laatste jaren in sneltreinvaart gestegen. De club geeft de laatste seizoenen structureel meer geld uit dan er binnenkomt. En ook het eigen vermogen is door de jaren heen flink geslonken: van veertig naar achttien miljoen euro. Met de verkoop van Gakpo maakt algemeen directeur Marcel Brands in een klap de tekorten goed, maar er blijft niet veel over om de spelersmarkt op te gaan. Zo blijft het wachten op een buitenkansje of een huuroptie. Wie vervangt Gakpo? Van Nistelrooij dempt de verwachtingen, maar beschikt ook na het vertrek van zijn aanvoerder en sterspeler nog altijd over een elftal dat mee zou moeten doen om het kampioenschap. Dat vindt ook NOS-commentator Arno Vermeulen. "Gakpo is weg, maar met Luuk de Jong en Noni Madueke krijgen ze twee aanvallers terug. Een fitte De Jong kan echt een stuk of vijftien goals maken en Madueke zal zeker bijdragen. Wie weet breekt Sávio door. PSV heeft nog steeds het elftal om mee te doen om de titel."

Anwar El Ghazi en Cody Gakpo vieren een doelpunt tegen NEC - ANP

Voor de rol van vervanger van Gakpo lijkt Van Nistelrooij voorlopig Anwar El Ghazi aan te wijzen. "In zijn minuten bij ons had Anwar veel rendement, hij is klaar om te starten." Ook de statistieken laten zien dat El Ghazi een goede keuze op de flank zou kunnen zijn. Drie van zijn negen doelpogingen dit seizoen eindigden als doelpunt, waarmee hij de hoogste schotconversie noteert bij PSV.

“Als het zo blijft staan, zou het me ook niet verbazen als PSV dit seizoen derde of vierde wordt.” Arno Vermeulen

Eventueel zou zelfs Xavi Simons, die dit seizoen al liet zien multi-inzetbaar te zijn, de linkerflank kunnen bestrijken. Hij was bijna even vaak betrokken (78) bij alle geloste PSV-schoten als Gakpo (79), die de lijst aanvoert. De sleutel in de as Ondanks de situatie waarin de club momenteel verkeert, is bij Van Nistelrooij toch aan alles te merken dat hij de lat hoog legt. "We willen dit jaar kampioen worden, ondanks dat we in de opbouw zitten. We gaan altijd voor het onrealistische." Om het onrealistische realistischer te maken, wil de PSV-trainer zich het liefst zo snel mogelijk versterken. "Hopelijk kunnen we er in deze transferwindow of in de zomer naartoe werken, om er beter uit te komen als team."

Een dag voor de hervatting van de eredivisie gaat de PSV-trainer in op bezuinigingen die moesten plaatsvinden en de onvermijdelijke verkoop van Cody Gakpo. - NOS

Wellicht dat een aanvaller minder niet zo slecht uitkomt bij PSV, werpt Vermeulen op. "De twintig tegendoelpunten van PSV hebben niks met Gakpo te maken. Ook in wedstrijden tegen wat mindere tegenstanders zouden ze voorin concessies kunnen doen, om een extra controlerende middenvelder op te stellen. Ibrahim Sangaré is ook niet per se defensief ingesteld, maar een box-to-box speler." In de duels met puntenverlies tegen FC Twente, SC Cambuur en FC Groningen had Sangaré twee keer het koppel Veerman-Til voor zich en eenmaal Veerman-Simons. Alleen in de nipte verliespartij tegen AZ stond Érick Gutiérrez naast Sangaré, met daarvoor Veerman.

Afbeelding ter illustratie - ANP

"Je ziet dat ze zichzelf door een te aanvallend middenveld in de problemen brengen. Ik zou toch Gutiérrez naast Sangaré zetten om minder doelpunten te incasseren", aldus Vermeulen. In die situatie zou PSV niet direct de transfermarkt op hoeven gaan, maar kunnen ze eerst een poging doen om de puzzelstukjes intern te verleggen. Defensieve onzekerheid Het gebrek aan defensieve zekerheid is uiteraard ook toe te schrijven aan de achterhoede van de Brabantse club. Alleen FC Utrecht kreeg in het linkerrijtje meer tegendoelpunten dan PSV. Armando Obispo speelde als enige iedere wedstrijd centraal achterin. Daardoor ontbreekt het volgens Vermeulen aan balans in het elftal. "Ramalho, Branthwaite en Teze stonden naast hem, dat wisselde een beetje door. Maar welke combinatie er ook stond: hij zorgde keer op keer voor veel tegendoelpunten. En dan ook nog twee aanvallend ingestelde middenvelders, dan vraag je er een beetje om. Als het zo blijft staan, zou het me ook niet verbazen als PSV dit seizoen derde of vierde wordt." Van één ding is Ruud van Nistelrooij zeker. Wie er in deze - of de volgende - transferperiode ook wordt aangetrokken in de aanval, een nieuwe Cody Gakpo zal het niet worden. "Er is geen vervanger die hetzelfde gaat brengen. Dat is onmogelijk, dat is niet op te lossen." Alle reden dus om de oplossing in de andere linies te zoeken.