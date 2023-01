Groot hervond bij IKO het schaatsplezier en staat onverwacht voor EK-debuut

Liever dan één, had Robin Groot twee koppen warme chocolademelk voor haar neus zien staan. Eentje voor zichzelf, eentje voor ploeggenote Joy Beune. "Dat is een beetje ons geheim", zegt Groot. "We doen eigenlijk altijd chocolademelk na de training. Dat moeten we natuurlijk nu niet gaan veranderen." Maar de 21-jarige Groot zit vrijdagochtend na de training zonder Beune in een populair koffietentje in Hamar. Veel schaatsers komen er langs rond de EK allround en sprint, maar Beune moest ziek achterblijven in het hotel. 'Heel jammer, zeker balen' Ze mist de Europese kampioenschappen door buikgriep. "Dat vind ik heel jammer voor haar. Zeker balen. Voor mij is het een ander verhaal. Nu mag ik rijden en mijn debuut maken op de EK allround." Om te beschrijven hoe dat voelt, volstaan drie korte zinnetjes. Met glunderende ogen: "Ja, supervet. Echt heel vet. Echt heel veel zin in." Bekijk hieronder de reportage met Groot:

Robin Groot mag meedoen aan de EK allround in Hamar, omdat Joy Beune zich ziek heeft moeten afmelden. - NOS

Groot werd in de laatste dagen van 2022 vierde op de NK allround en mocht daarom in het eerste weekeinde van het nieuwe jaar mee als reserve naar de EK. Omdat Groot zich niet had geplaatst voor de wereldbekers waren zij en Beune in het eerste deel van het seizoen weinig samen. "Het was al gezellig dat ik mee mocht." De twee kenden elkaar al van hun tijd bij Jumbo-Visma. Beune reed in de hoofdmacht, Groot in het opleidingsteam. Maar beiden vierden er niet de successen waar ze op hoopten en maakten na vorig seizoen de overstap naar Team IKO.

Waar Joy is, ben ik. En andersom. Robin Groot

"We zijn nu echt wel heel close. Joy is niet alleen een teamgenootje, ze is een van mijn beste vriendinnen geworden. We hebben een onwijs goede band." Dat zit onder meer in die chocolademelk en een gedeelde liefde voor spelletjes, al kan Groot die in Hamar nu niet met de zieke Beune spelen. "Ik heb haar heel even op de app gesproken, maar zal haar wel even bellen."

Afbeelding ter illustratie - Instagram/robingroot_

Toen Beune zich met haar derde plek op de NK plaatste voor de Europese titelstrijd, had ze mooie woorden over voor 'schaatszus' Groot. Want dat is hoe ze hun relatie omschrijven. Groot: "Vorig jaar is het een beetje als grap ter sprake gekomen, omdat we dezelfde kleren dragen en van dezelfde dingen houden. We zijn heel veel samen. Waar Joy is, ben ik. En andersom." IKO-stamboom Maar de familie Beune-Groot is groter dan twee zussen. Er zijn ook ooms. Schaatsooms Martin en Erwin ten Hove. In het dagelijks leven broers, om het overzichtelijk te maken. De gebroeders Ten Hove zijn de hoofdtrainers van Team IKO. "We proberen wel een bepaald familiegevoel neer te zetten", zegt Martin daarover. "Het is vooral onze filosofie om maatwerk te leveren. We willen voor elke sporter de meest ideale situatie creëren." Bekijk hieronder het programma van de EK allround en sprint:

"Vroeger was de gedachte: de trainer maakt een schema en als dat aanslaat, rijdt de sporter hard. Wij kijken naar wat de sporter nodig heeft. Dat is een zoektocht, je komt er langzaam achter wat wel werkt en wat niet werkt. En het doel is ook dat ze goed in hun vel zitten." Daar was bij Groot en Beune aan het einde van hun periode bij Jumbo-Visma niet bepaald meer sprake van. Groot: "Het was meer een moetje voor mijn gevoel. Het was echt zonde, want schaatsen is zo'n mooie sport." Het grote verschil zit voor haar in de "menselijke en persoonlijke aanpak". "Ik voelde me meteen op mijn gemak bij het team, ik denk dat dat het geheim is. Ik schaats gewoon weer heerlijk rond, ik lach weer en ik vind het leuk. Ik denk dat daardoor de prestaties komen. Het was wel een beetje weg."

Coach Martin ten Hove geeft Robin Groot in Hamar nog wat laatste adviezen mee. - ANP