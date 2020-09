Feyenoord loopt zich voor 13.000 uitbundige fans stuk op Twente

Václav Cerný had de bezoekers al na twee minuten op voorsprong gezet. Berghuis maakte nog voor rust uit een penalty gelijk, waardoor Advocaat ook in zijn zestiende eredivisieduel als coach van Feyenoord ongeslagen bleef.

De aanwezige fans konden hun ogen niet geloven in de blessuretijd. Feyenoord kreeg via Steven Berghuis (twee keer) en Luciano Narsingh drie riante mogelijkheden om alsnog de winst te grijpen, maar alle inzetten gingen naast.

De goal van Feyenoord was opmerkelijk. Berghuis miste een strafschop, zette aan voor de rebound en werd daarbij gevloerd door Julio Pleguezuelo, waarna de bal opnieuw op de stip ging. Die tweede strafschop benutte Berghuis wel.

Nu rust drong Feyenoord aan, maar ondanks veel balbezit bleven grote kansen uit. Tot aan de extra tijd. "Daar had Feyenoord het duel moeten beslissen", zei Ron Jans, de trainer van Twente, na afloop.

Juichende toeschouwers

En dus gingen de 13.000 fans met een vervelend gevoel naar huis. Hun gedrag - ze leefden intens mee en juichten uitbundig - leidde op sociale media tot verontwaardigde reacties. Premier Rutte heeft meermalen gezegd dat het publiek in stadions zich ingetogen moet gedragen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Advocaat begrijpt niets van de kritische geluiden op sociale media. "Ik zag mensen juichen. Terecht, als dat al niet meer mag, moet je niet naar het voetballen gaan", aldus Advocaat. En over de wedstrijd: "Dit soort duels moeten we winnen, maar het is zoals het is."