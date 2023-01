Republikein McCarthy in VS alsnog gekozen tot voorzitter van het Huis

Na vier dagen van stemmen in vijftien stemrondes is het Kevin McCarthy gelukt om gekozen te worden tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 57-jarige Republikein heeft de benodigde stemmen te pakken gekregen en volgt daarmee Democraat Nancy Pelosi op als voorzitter. McCarthy had in de vele stemrondes te maken met felle tegenstand van 20 conservatieve Republikeinen. De meest hardnekkige tegenstanders noemen zichzelf de 'Never-Kevins': ze zullen nooit op McCarthy stemmen, zeggen ze. Critici vinden hem te slap en zijn bang dat hij zaken gaat doen met de door hen gehate Democraten. In de voorlaatste stemronde, toen McCarthy één stem tekortkwam, ontstonden er felle woordenwisselingen tussen Republikeinen, waarna werd besloten tot nog een ronde. Beelden van de confrontatie tussen de Republikeinen en het moment dat McCarthy wordt uitgeroepen tot winnaar:

In de voorlaatste stemronde kwam het tot een confrontatie tussen kandidaat-voorzitter Kevin McCarthy en een Republikeinse partijgenoot over de stemming in het Huis van Afgevaardigden. Maar uiteindelijk slaagde hij er alsnog in voldoende steun te krijgen. - NOS

De stemming is normaal gesproken een formaliteit. Sinds 1860 waren er niet zoveel stemrondes nodig. McCarthy zei erover: "Mijn vader zei me altijd, het gaat er niet om hoe je begint, het gaat erom hoe je het afmaakt."

Amerika-correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal: "Dit was echt politiek drama van het hoogste niveau. Het speelde zich af in dezelfde zaal die precies twee jaar geleden bestormd werd door Trump-aanhangers die het bevestigen van de uitslag van de presidentsverkiezingen wilden voorkomen en het democratisch proces wilden saboteren. In diezelfde zaal waren het weer volgelingen van Trump - die ook de bestorming toejuichten - die weer een democratisch proces tot het eind gijzelden. Alleen dit keer gijzelden ze hun eigen partij en frustreerden ze de verkiezing van hun eigen fractievoorzitter tot de voorzitter van het Huis. In de veertiende stemronde, toen McCarthy dacht de stemmen wel binnen te hebben, werd het zo op de spits gedreven dat mensen zelfs met hen op de vuist wilden. De invloed van Trump tijdens de stemronden is niet bekend, maar het is wel bekend dat hij wat telefoontjes gepleegd heeft naar een aantal ultra-conservatieve Republikeinen. Wat hij ze eventueel beloofd heeft, is niet duidelijk."

Een aantal Republikeinen ging uiteindelijk toch om. Ze stemden niet vóór McCarthy, maar gaven alleen aan 'aanwezig' te zijn. De uitslag was daardoor uiteindelijk 216 stemmen voor McCarthy en 212 voor de Democraat Hakeem Jeffries. McCarthy heeft wel concessies moeten doen. Er ligt een pakket van 55 pagina's met toezeggingen. Dat zouden concessies zijn op gebied van inspraak en de leden zouden ook meer te zeggen krijgen over de wetten waarover gestemd gaat worden. Ook zouden ze hebben afgedwongen dat er maar één Congreslid nodig is om een stemming te krijgen om McCarthy weer weg te stemmen als iets ze niet zint, waardoor de voorzitter al vanuit een verzwakte positie aan zijn nieuwe ambt begint.