McCarthy in VS alsnog gekozen tot Republikeins voorzitter van het Huis

Na vier dagen van stemmen in vijftien stemrondes is het Kevin McCarthy gelukt om gekozen te worden tot voorzitter van Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De 57-jarige Republikein heeft de benodigde 218 stemmen te pakken gekregen en volgt daarmee Democraat Nancy Pelosi op als voorzitter.

McCarthy had in de vele stemrondes te maken met felle tegenstand van 20 conservatieve Republikeinen. De meest hardnekkige tegenstanders noemen zichzelf de 'Never-Kevins': ze zullen nooit op McCarthy stemmen, zeggen ze. Critici vinden hem te slap en zijn bang dat hij zaken gaat doen met de door hen gehate Democraten.

In de voorlaatste stemronde, toen McCarthy één stem tekortkwam, ontstonden er felle woordenwisselingen tussen Republikeinen, waarna werd besloten tot nog een ronde.

De stemming is normaal gesproken een formaliteit. Het was in honderd jaar tijd niet voorgekomen dat er zoveel stemrondes nodig zijn.