Journalisten Zuid-Sudan opgepakt om delen van beelden president die in broek plast

De autoriteiten in Zuid-Sudan hebben zes journalisten opgepakt vanwege het verspreiden van beelden waarop te zien is hoe president Salva Kiir in zijn broek plast. Een organisatie die opkomt voor persvrijheid meldt de arrestaties.

Staatszender

De zes opgepakte journalisten zijn werkzaam bij de staatszender SSBC. Het zou gaan om cameramannen, een regisseur en een technicus. Volgens de onafhankelijke nieuwssite Sudans Post werden hun telefoons gecontroleerd om te achterhalen wie de video heeft gedeeld.

Perswaakhond CPJ eist dat ze worden vrijgelaten en dat ze daarna hun werk weer moeten kunnen doen zonder geïntimideerd te worden. De Zuid-Sudanese vakbond voor journalisten ontkende in eerste instantie dat de journalisten zijn gearresteerd. Daarna riep die op om een onderzoek naar de arrestaties.

President Salva Kiir regeert sinds de onafhankelijkheid in 2011 over Zuid-Sudan. Na een jarenlange burgeroorlog werd in 2018 een vredesakkoord gesloten met zijn voormalige vicepresident. De Verenigde Naties waarschuwden vorige maand voor een nieuwe oorlog in het straatarme land, onder meer omdat de implementatie van het vredesakkoord zo traag verloopt.