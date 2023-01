6-jarige jongen in VS schiet zijn lerares neer na woordenwisseling

Op een basisschool in de Amerikaanse staat Virginia heeft een 6-jarige jongen zijn lerares neergeschoten. De vrouw die in de dertig is, is daarbij zwaargewond geraakt en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De leerling van zes is gearresteerd.

Het schietincident gebeurde in een klaslokaal van de eerste klas na "een woordenwisseling", melden Amerikaanse media. Wat er aan de woordenwisseling vooraf is gegaan, is niet bekend. Het hoofd van het schooldistrict zegt dat er een onderzoek is gestart. "Dit is verschrikkelijk. We willen ervoor zorgen dat zoiets niet meer gebeurt."

6-jarige schutter

De autoriteiten buigen zich verder over het lot van de 6-jarige schutter. Daarbij wordt gekeken hoe de jongen het best geholpen kan worden.

Richneck Elementary School in de stad Newport News telt 550 leerlingen. Zij werden allemaal geëvacueerd.

Hoe de jongen het vuurwapen mee naar school heeft kunnen meenemen en van wie het is, is onduidelijk. De basisschool had metaaldetectiepoortjes.

De burgemeester van de plaats, Phillip Jones, zegt dat het incident hem in het hart raakt. "Dit is een donkere dag maar we gaan hiervan leren en komen sterker terug", aldus Jones.

De school is voorlopig gesloten. Leerlingen en personeel krijgen nazorg.