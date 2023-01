Ten Hags Manchester United bekert verder, ondanks blunder De Gea

Manchester United blijft winnen onder Erik ten Hag. In de derde ronde van de FA Cup versloeg United Everton met 3-1. Het was na vier zeges in de Premier League en twee in de League Cup de zevende overwinning op rij.

Met onder anderen Tyrell Malacia in de basis kwam United op Old Trafford al vroeg op 1-0. Ex-Ajacied Antony gleed een voorzet van Marcus Rashford binnen. Via Demarai Gray was Everton dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller raakte de paal en via doelman David De Gea ging de bal achter.

In de 14de minuut had De Gea geen geluk. In zijn 511de wedstrijd voor Manchester United liet de Spanjaard een voorzet van Neal Maupay door de benen gaan en Conor Coady tikte van dichtbij de 1-1 binnen. Aan de andere kant voorkwam Jordan Pickford met een knappe redding een doelpunt van Anthony Martial.