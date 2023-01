Periodekampioen PEC nadert koploper Heracles, eerste zege Advocaat met ADO

In de tweede helft leek er voor PEC weinig aan de hand, zeker na een rode kaart voor Almere City-speler Jorrit Smeets. Maar nog geen minuut later knalde Hilterman de bezoekers uit het niets naar een tweede voorsprong (1-2).

PEC Zwolle was tegen Almere City de betere in de openingsfase, maar kwam na een klein halfuur toch op achterstand. Pascu ontsnapte aan de Zwolse aandacht na een knappe steekbal van Jeredy Hilterman en schoot koeltjes raak (0-1).

Daarna volgde een koortsachtige jacht van PEC op de winnende goal. Almere City hield lang stand, maar moest vijf minuten voor tijd toch capituleren. De Griek Apostolos Vellios kopte uit een slecht verwerkte corner raak en redde de avond voor PEC (3-2).

Heracles leek op bezoek bij Jong AZ via Rigino Cicilia in de blessuretijd tot de bevrijdende treffer te komen (0-1), maar in de 95ste minuut kwamen de Alkmaarders via Wouter Goes toch nog langszij (1-1).

Eerste driepunter Advocaat

Dick Advocaat kwam voor zijn jeugdliefde ADO Den Haag maar weer eens uit zijn trainerspensioen, maar had het voor de winterstop zwaar. Met ADO verloor hij zijn eerste duel van Almere City en speelde zijn tweede wedstrijd gelijk tegen TOP Oss.

Op bezoek bij FC Dordrecht, ook een laagvlieger in het huidige eerstedivisieseizoen, was het dan eindelijk raak. Een vroege rode kaart voor Jari Schuurman hielp de Hagenezen in het zadel.