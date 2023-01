Geplaagde Sadílek beleeft droomrentree bij start van nieuw eredivisiejaar

Via Rui Mendes kreeg ook Emmen een mogelijkheid, maar de Portugees treuzelde en Twente-keeper Lars Unnerstall greep in.

Sadílek was eind augustus voor het laatst actief geweest in de eredivisie. Als gevolg van oorsuizen brak voor hem daarna een helse periode aan. Hij overweeg zelfs te stoppen. Begin december keerde de linkspoot al terug in een oefenduel en nu maakte hij ook zijn rentree op het hoogste niveau.

Mooier had het jaar voor Michal Sadílek niet kunnen beginnen. De middenvelder hielp FC Twente in Enschede met een prachtig, doeltreffend schot aan een 2-0 overwinning op FC Emmen bij de hervatting van het eredivisieseizoen.

Emmen bracht aanvallend net te weinig om het Twente echt lastig te maken en dat was ook in de tweede helft het geval. De thuisploeg combineerde er lustig op los en kreeg legio kansen. Van Wolfswinkel verzuimde zijn tweede goal van de avond te maken en schoot op aangeven van Václav Cerný voorlangs. Steijn schoot over, voordat hij werd vervangen door Vlap.

In de 67ste minuut viel alsnog de tweede eredivisiegoal van 2023. Misidjan legde de bal klaar en Sadílek krulde de bal met links prachtig in de hoek. Hij vierde de goal met de armen omhoog en tranen in zijn ogen. Het was zijn eerste eredivisiegoal sinds 22 januari 2022, toen hij scoorde tegen Willem II.

Met de eenvoudige overwinning klom Twente voorlopig over AZ naar de vierde plaats in de eredivisie. Emmen blijft na een kansloze avond zestiende.