Drukte bij scooterwinkels vanwege helmplicht: 'De hel brak los'

Bromfietsvakman Klaasjan Kuiper vertelt over de drukte in zijn winkel sinds het ingaan van de helmplicht:

Voor veel snorfietsers is dat reden om hun tweewieler te laten omkeuren naar een bromfiets, zodat ze een geel nummerbord krijgen en dus sneller mogen. Kuiper begrijpt wel dat daar veel vraag naar is: "Veel mensen hebben zoiets van: als ik toch al met een helm op moet rijden, dan wil ik ook een beetje sneller."

De nieuwe helmplicht geldt voor snorfietsen met blauw kenteken die maximaal 25 kilometer per uur mogen. De helmplicht bestond al voor bromfietsen met een geel kenteken, omdat deze maximaal 45 kilometer per uur mogen rijden.

Ondernemer Klaasjan Kuiper in het Groningse Meedhuizen heeft sinds het ingaan van de plicht zijn handen vol aan het omkeuren. "Ik ben een van de weinigen in de omtrek die dit mogen doen", zegt hij tegen RTV Noord . "Toen ik naar buiten bracht dat ik mocht omkeuren, brak de hel los. Telefoontje na telefoontje na telefoontje. Het is een hele bult aan werk."

Nu de helmplicht voor snorfietsers op 1 januari is ingegaan, is het druk bij rijwielwinkels. Zo worden er massaal helmen verkocht of laten eigenaren hun snorfietsen 'omkeuren', zodat die sneller kunnen rijden.

Kuipers klandizie komt uit heel de provincie: "Meedhuizen is niet zo groot. De meeste mensen komen uit Delfzijl of Appingedam, maar ook wel uit Winschoten en Loppersum."

Vanwege de drukte probeert Kuiper het werk wel een beetje te verspreiden. "Ik ben hier maar alleen, dus als het moet, schuif ik dingen voor me uit. Dan zeg ik gewoon tegen klanten dat ze op een andere dag nog eens moeten komen. Het gewone werk gaat natuurlijk ook door. Er zijn ook nog steeds mensen met een lekke band."

'Helmen zijn niet aan te slepen'

Het omkeuren gebeurt ook veel in scooterwinkel Engelvaart Tweewielers in Capelle aan den IJssel. "Omdat je nu toch verplicht bent om een helm te dragen, is de gedachte bij veel mensen dat het zonde van je tijd is om maar 25 kilometer per uur te rijden", vertelt medewerker Rinus Jans tegen Radio Capelle. "Als je je snorfiets laat omkeuren moet je ook een helm op, maar dan kun je wel de weg op met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur."

Daarnaast vliegen de helmen de winkel uit. "Ze zijn niet aan te slepen", zegt Jans. Bovendien bellen veel mensen met vragen. "We hebben aan de telefoon zelfs mensen gehad die vroegen of je een skihelm of e-bikehelm mag dragen op een snorscooter."

Hoewel de verkoop een opsteker is voor het bedrijf, ziet Jans dat niet al zijn klanten er even positief over zijn. "Natuurlijk begrijpen mensen dat het voor hun eigen veiligheid is, maar toch vinden de meeste klanten dat ze onnodig op kosten gejaagd worden", zegt hij. "Sommigen hebben bijvoorbeeld de auto weggedaan om met de scooter naar het werk te gaan in verband met de hoge energierekeningen. Dus dit is voor sommigen een bittere pil."