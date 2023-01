Protesten in Syrië na verzoeningsgesprek Turkije met regime Assad

In verschillende delen van Syrië hebben mensen geprotesteerd tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en de Syrische regering. In totaal gingen duizenden mensen de straat op.

De demonstraties waren in door rebellen bezette gebieden in de provincies Idlib en Aleppo, in het noordwesten van het land. Turkije heeft de rebellen, die vechten tegen de strijdkrachten van president Assad, altijd gesteund. Dat er nu toenadering is tussen Ankara en Assad, baart de inwoners van de gebieden zorgen.

De demonstranten vrezen dat zij de dupe worden van een verzoening tussen Damascus en Ankara. Hun woede richtte zich met name op de Turkse president Erdogan. Die sprak onlangs over een ontmoeting met Assad, die hij in het verleden nog een moordenaar had genoemd. "Het bloed van martelaren kan niet verkocht worden", riepen de betogers.

Ontmoeting in Moskou

Afgelopen week spraken de ministers van Defensie van Syrië, Rusland en Turkije in Moskou met elkaar. Het was de eerste ontmoeting op dit niveau tussen Turkije en de Syrische regering sinds twaalf jaar geleden de burgeroorlog uitbrak in Syrië en Turkije de diplomatieke banden verbrak. Het gesprek vond plaats op aandringen van Rusland, een bondgenoot van Syrië.