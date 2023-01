Ajax haalt nieuwe keeper, wereldkampioen Rulli (30) komt over van Villarreal

Ajax heeft doelman Geronimo Rulli binnen. De transfer van 30-jarige Argentijn hing al een tijdje in de lucht, maar de contracten zijn nu ondertekend. Rulli komt voor acht miljoen euro over van het Spaanse Villarreal. Dit bedrag kan door bonussen nog oplopen tot tien miljoen.

De Argentijn tekent voor 3,5 jaar, tot medio 2026. Hij mag zich wereldkampioen noemen, omdat hij op het WK in Qatar tweede doelman was achter Emiliano Martínez. Hij speelde in totaal vier interlands voor Argentinië.

Sinds 2014 in Europa

De Argentijnse keeper speelde in de jeugd van Estudiantes en maakte in 2013 zijn profdebuut bij die club. Sinds 2014 speelt hij in Europa. Na vijf jaar bij Real Sociedad (waarvan een tijdje op huurbasis, omdat hij onder contract stond bij Manchester City) en een jaartje bij Montpellier, kwam hij in 2020 bij Villarreal terecht.