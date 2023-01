Granerud wint ook in Bischofshofen en schrijft Vierschansentournee op zijn naam

Halvor Egner Granerud heeft de 71ste Vierschansentournee gewonnen. Hij sloot af in stijl, want na zijn zeges in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen won de Noor ook in Bischofshofen.

Dawid Kubacki, leider in de stand om de wereldbeker, was Graneruds voornaamste concurrent. De Pool, die twee keer derde werd en de zege pakte in Innsbruck, was ook dit keer goed voor brons. In 2020 won Kubacki de Vierschansentournee.

Granerud, die met 143,5 meter de verste sprong van de dag liet noteren, brak in het seizoen 2020/2021 definitief door toen hij vijf wereldbekerwedstrijden op rij won. Het is de eerste Noorse winnaar sinds Anders Jacobsen in 2007.