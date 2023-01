Vanaf dinsdag toch verplichte coronatest voor reizigers uit China

Reizigers uit China mogen vanaf dinsdag alleen Nederland in met een negatieve coronatest. Ook wordt iedereen per direct gevraagd om een mondkapje te dragen in het vliegtuig van en naar China. Dit heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het kabinet vond strengere maatregelen aanvankelijk niet nodig, maar Nederland wil dat alle Europese landen dezelfde aanpak hebben. "Als alle verschillende landen iets anders doen, zorgt dat voor ontzettend veel verwarring en irritatie", aldus de minister. Kuipers heeft ook de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) advies gevraagd en zij vrezen dat bij het uitblijven van strengere coronaregels de reizigers uit China via Nederland naar andere landen zullen reizen.

Het OMT en Kuipers benadrukken dat er op dit moment geen extra gevaar dreigt voor Nederland. In China gaat vooral de omikronvariant rond en daar zijn de meeste inwoners hier inmiddels door vaccinatie immuun voor. "Nu is er weinig risico, maar we willen ook waakzaam zijn voor nieuwe varianten die opkomen", zegt de minister via de telefoon. Hij is ziek thuis; het betreft overigens geen corona.

De afgelopen dagen hebben steeds meer Europese landen, zoals Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk, inreisbeperkingen voor reizigers uit China afgekondigd. De laatste weken is ook in Europees verband gesproken over een gezamenlijke aanpak en adviseerden Europese deskundigen om coronatesten voor vertrek uit China te verplichten.

Rioolwater

Nederland vond vorige week deze maatregel nog niet nodig en hield via het checken van rioolwater rond Schiphol in de gaten of via China steeds meer coronavirussen binnenkwamen. Ook kregen reizigers uit dat land een coronazelftest aangeboden.

Nu gaat ook het afvalwater van de vliegtuigen uit China gecontroleerd worden en moet iedereen uit het land voor vertrek dus een negatieve coronatest op zak hebben. "De informatie uit China is heel beperkt en daarom moeten we zo de risico's goed monitoren."

Minister Kuipers legt uit waarom hij de nieuwe maatregel nodig vindt: