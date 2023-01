Miljoenen uit STAP-budget komen terecht bij kleine groep aanbieders

Ruim de helft van het opleidingsbudget uit de STAP-regeling is het afgelopen jaar terechtgekomen bij een groep van twintig opleiders. De ruim 104 miljoen euro die zij ontvingen is gebruikt voor opleidingscursussen voor onder meer wandelcoach, dronepiloot of orthomoleculair therapeut, meldt Follow the Money. Het nieuwsplatform kreeg deze informatie in handen via een beroep op de Wet open overheid (Woo, de opvolger van de Wob). Grote opleidingsinstituten als NHA en LOI voeren de lijst aan, zij ontvingen respectievelijk bijna 28 en ruim 20 miljoen euro, zo bleek uit de opgevraagde data van het ministerie van Sociale Zaken.

De meeste bijscholing vond plaats in digitale marketing en sales, persoonlijke effectiviteit en opleidingen tot coach. Een andere populaire opleiding was een online cursus beleggen. Cursusaanbieder Madelon Vos heeft daar volgens het onderzoeksplatform vorig jaar 2 miljoen euro aan verdiend. In de online lessen 'technische analyse' worden grafieken en eerdere ontwikkelingen op de aandelenmarkt bestudeerd. Cursisten zouden zo de basiskennis verwerven om patronen te herkennen en voorspellingen te doen over de toekomst van de markt. Madelon Vos, die actief is op Youtube en ook bekend staat als Miss Bitcoin, zegt tegen Follow the Money dat het door haar verdiende bedrag niet klopt. Ook zegt ze dat haar opleiding goed past in het STAP-budget en dat cursisten nu de basis hebben gelegd om aan de slag te gaan in de financiële sector. Vespa's en andere cadeaus De cursus van Vos werkte ook met een marketingmodel waarbij mensen nieuwe cursisten konden aandragen. Daarbij kreeg de indiener 100 euro uit het STAP-budget, de rest ging naar Vos zelf. Meerdere verwijzingen leidden ook tot andere beloningen zoals een Vespa-scooter bij 100 inschrijvingen en een set airpods bij 5. Vos zegt met die strategie te zijn gestopt nadat er Kamervragen over waren gesteld. "Doordat alles online staat, kon de YouTuber in 2022 aan ruim 2500 cursisten 'lesgeven' ", schrijft Follow the Money. Een van de andere grootverdieners, opleider Civas, verdiende ruim 5 miljoen euro aan STAP-cursisten. Onder andere de opleiding tot orthomoleculair therapeut was daar populair. Tegen Follow the Money zegt de Vereniging tegen de Kwakzalverij dat er geen wetenschappelijke basis bestaat voor dat beroep.

Stimulering Arbeidsmarkt Positie, beter bekend als STAP, is een subsidie vanuit de overheid. Elke Nederlander van 18 jaar en ouder kan jaarlijks duizend euro voor bijscholing aanvragen. Het UWV betaalt dat dan aan de aanbieder. Voor trainingen boven dat bedrag moet worden bijbetaald. De subsidie is niet bedoeld voor hobbyachtige cursussen, maar moet iemands positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Zo'n 215.000 mensen maakten vorig jaar gebruik van het STAP-budget.