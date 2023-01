Otterspeer blijft ternauwernood overeind op 500 meter, Bosa pakt de leiding

David Bosa heeft bij de EK sprint in Hamar verrassend de eerste 500 meter gewonnen. De 30-jarige Italiaan was met 35,02 de snelste op de kortste sprintafstand. Merijn Scheperkamp werd met 35,04 de snelste Nederlander en eindigde op de tweede plaats. Hein Otterspeer ging in de laatste bocht bijna onderuit en eindigde als vijfde.

Bosa pakte in zijn carrière nog nooit een wereldbekermedaille op de 500 meter. Hij reed tegen Merijn Scheperkamp, die dit seizoen voor het eerst op een World Cup-podium stond na een race over 500 meter.

De 22-jarige Nederlandse sprinter pakte afgelopen november brons in Heerenveen en liet vrijdagavond in Hamar opnieuw zien een sterke 500 meter in de benen te hebben. Zijn tegenstander Bosa was echter net sneller. De Italiaan duwde zijn schaats iets eerder over de finishlijn.

Otterspeer wankelt

Otterspeer zette de vijfde tijd neer. Hij geldt als een van de favorieten voor de Europese sprinttitel, maar kwam op de eerste afstand goed weg. In de laatste binnenbocht had hij veel moeite om overeind te blijven. Hij wankelde en belandde in de baan van zijn tegenstander Piotr Michalski.

De jury keek er achteraf nog even naar, omdat hij met die actie wellicht Michalski had gehinderd. De tijd van Otterspeer bleef echter staan.

Met zijn 34 jaar werd Otterspeer anderhalve week geleden de oudste Nederlands sprintkampioen ooit. Naar eigen zeggen is hij "in betere doen dan ooit" en na vier nationale titels en twee zilveren internationale sprintmedailles (EK en WK) lonkt dit weekend dan ook de eerste internationale titel.

"Gewoon de kop erbij houden", concludeerde hij voorafgaand aan het toernooi. "Ik heb alle kleuren van de medailles, maar nog geen goud. Laten we daar dit seizoen maar eens verandering in aanbrengen."