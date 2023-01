Bos pakt in Winterberg eerste wereldbekerzege van het seizoen

Skeletonster Kimberley Bos heeft haar eerste wereldbekerzege van het seizoen geboekt. De winnares van olympisch brons was in het Duitse Winterberg over twee omlopen 0,06 seconde rapper dan Mirela Rahneva.

De 29-jarige Bos won vorig seizoen het eindklassement van de wereldbeker, met onder meer twee zeges in Winterberg. Dit seizoen wilde het nog niet zo vlotten (tweemaal vijfde en eenmaal zevende), maar op haar thuisbaan ging het weer als vanouds.

De Europees kampioene, die sinds 2021 in Winterberg houdster van het baanrecord is, dankte haar derde WB-zege uit haar carrière aan een sterke tweede omloop. In de eerste omloop was de Canadese Rahneva nog 0,08 sneller dan de Edese.