Nieuw geweld in Mexico maakt macht drugskartels weer pijnlijk duidelijk

Het nieuwe jaar is in Mexico allesbehalve rustig begonnen. Na een van de bloedigste aanvallen op een gevangenis, een vermoorde bendeleider en de arrestatie van kartelbaas Ovidio Guzmán - zoon van de beruchte drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán - is het niet de vraag wanneer maar vooral óf de rust nog terugkeert.

Bij die aanval wisten 25 gevangenen te ontsnappen, onder wie bendeleider Ernesto 'El Neto' de la Cruz. Hij was in 2010 veroordeeld tot ruim 200 jaar cel vanwege ontvoering en moord.

Het nieuwe jaar was nog maar net begonnen of de eerste bestorming van een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez was een feit. Negentien mensen kwamen om het leven: tien bewakers, zeven gevangenen en twee indringers.

Toentertijd stuitte de Nationale Garde per toeval op Guzman. Dat er nu wel sprake was van een vooropgezet plan betwijfelt journalist Jan Albert Hootsen, die vanuit Mexico-Stad de ontwikkelingen op de voet volgt. "De regering presenteert het nu als een groot succes, maar de regio Sinaloa is compleet lamgelegd."

Hoogleraar Pansters: "Het was een blamage voor Mexico. Een maand later was ik op een bijeenkomst met zeer goed ingelichte mensen van de Mexicaanse overheid en zelfs zij waren geschrokken. Dat kon de regering zich natuurlijk geen tweede keer laten gebeuren."

Vrijwel tegelijkertijd, hemelsbreed zo'n 800 kilometer verderop, viel het doek voor 'El Chapo'-junior. De 32-jarige Ovidio Guzmán werd in Culiacán gearresteerd en werd direct naar Mexico-Stad gevlogen. Ruim drie jaar geleden had de Nationale Garde de drugsbaas ook in handen, maar toen ging het goed mis.

Pansters verwacht dat het nog lang onrustig blijft in Mexico. "Toen 'Papa Guzmán' voor de tweede keer werd opgepakt en uitgeleverd werd aan de Verenigde Staten was het duidelijk, die komt niet meer terug. Er is daarna ontzettend veel gebeurd, veel golven van geweld. Het zou mij niks verbazen als dat nu ook gaat gebeuren", zegt Pansters.

Dat onderschrijft ook Hootsen. "Eigenlijk zit Mexico al een jaar of tien in een golf van geweld die nooit minder is geworden, maar af en toe zijn er pieken. De grote vraag die leeft bij de mensen is of de overheid nog wel de controle heeft over het eigen grondgebied."

