Kok is topfavoriete Leerdam te snel af op eerste 500 meter bij EK sprint

De 22-jarige Kok en de 24-jarige Leerdam waren op de 500 meter in Hamar aan elkaar gekoppeld in de voorlaatste rit. Kok, die een sneller persoonlijk record heeft op de 500 meter dan Leerdam, had als verwacht een snellere opening in huis.

Haar eerste 100 meter ging in 10,4 seconden, Leerdam volgde op 0,1. De regerend Europees kampioene sprint, die vlak voor de race haar vinger opengehaald had bij het schoonmaken van haar schaats, kon vervolgens gaan jagen op haar landgenote en kwam met de finishlijn in zicht nog heel dichtbij.

Kok kwam in 37,55 over de finish, Leerdam in 37,61. De Oostenrijkse Vanessa Herzog completeerde het podium. Marrit Fledderus zette met 38,20 de vierde tijd neer.