Een biertje tijdens carnaval is straks nog duurder

Van Belle is een van de tachtig ondernemers die stemden over de prijs van de 'leutpenning', een betaalmunt tijdens carnaval. Volgens de uitbater zijn de bierprijzen een gevoelig onderwerp. "Net als de benzineprijs raakt het mensen direct. Maar wij worden erop aangekeken, want wij zijn de laatste halte."

Zo ook in Breda. Daar kost bier volgende maand tijdens carnaval veel meer dan tijdens de vorige editie: pils kost dan geen 3 maar 3,30 euro. "Het is voor het eerst dat we zo'n kostenstijging zien tijdens het feest", zegt Peter van Belle, eigenaar van een hotel en een restaurant.

Volgens het bedrijf rekent Heineken niet eens alle kosten door aan de horeca. "Wij absorberen zelf een deel van die kostenstijgingen. Maar we ontkomen er niet aan die prijsstijgingen door te berekenen aan de klanten. Overigens is het aan de horecaondernemer of en in hoeverre die de prijzen verhoogt."

Heineken verhoogde vorig jaar al twee keer de prijzen voor ondernemers met 3,4 en 5,8 procent. Daar komt nu dus ruim 10 procent bij. "Of het nu gaat om transport, grondstoffen of verpakkingsmaterialen; de prijzen rijzen de pan uit als het gaat om het brouwen, verpakken en vervoeren van onze bieren", zegt een woordvoerder.

Van Belle noemt de prijsstijging fors, maar zorgen maakt de ondernemer zich niet. "Vier je drie dagen goed carnaval, en drink je twintig bier per dag, dan ben je nog geen twee tientjes duurder uit dan normaal. We hebben ook lang binnen gezeten, dus ik denk dat mensen wel zin hebben om er een feestje van te bouwen."

Het is Oekraïne, het is stroom, het is graan.

Niet iedereen verhoogt de prijzen of met zulke sprongen. Hertog Jan, Jupiler en andere bieren van biergigant AB Inbev zijn per 1 januari niet duurder geworden. Dat gebeurde in oktober voor het laatst. Het is volgens een woordvoerder onbekend wat de prijzen dit jaar worden voor de horeca en retail.

Ook de talloze kleine Nederlandse bierbrouwerijen voeren prijsverhogingen door, al lijken die een stuk kleiner dan bij de 'grote' biermerken. Zo zegt de Gooische Bierbrouwerij de prijzen dit jaar met zo'n 5 procent te verhogen, maar ook niet de volledige kostenstijging door te willen berekenen.

Reserves

"Wij zijn een lokaal bedrijf en zien de man of vrouw die ons bier drinkt", zegt mede-eigenaar Guido de Wit. Hij levert in de regio en aan landelijke supermarkten. "We zijn niet bang dat klanten anders vertrekken, maar wij dragen hun een warm hart toe: zij hebben het ook zwaar", aldus De Wit.

Door die prijsstijging te beperken, zegt de ondernemer wel in te teren op zijn reserves. "Maar door bijvoorbeeld te groeien als bedrijf hopen we die gemiste inkomsten te compenseren. Uiteindelijk gaat het ook om de vraag: wat is de klant bereid om te betalen? En dat houdt toch een keer op."

Peter Rosendal leidt zowel de Twentse Bierbrouwerij als een drankhandel waarmee hij levert aan de horeca. De prijzen van zijn eigen bieren verhoogde hij in de zomer met zo'n 6 procent. "Meer doen wij nu niet. Wij proberen het klein en sympathiek te houden, zeggen wij altijd."

'Rare tijd'

Voor de dranken die hij distribueert zegt hij geen andere keuze te hebben dan de prijsverhogingen aan te houden van de biermerken die hij afneemt. "En ik moet wel zeggen: in de covid-jaren zijn de brouwers netjes geweest. Zij hebben niet-verkocht bier opgehaald en vergoed. Dat kostte veel geld."

Rosendal ziet ook dat de kosten echt veel hoger zijn dan normaal, ook in zijn eigen bierbrouwerij. "Het is Oekraïne, het is stroom, het is graan. Het is allemaal lastig, zeggen de brouwers. En dat klopt. Als ik zie wat glaswerk voor mijn bier nu kost, daar sla je steil van achterover."

De ondernemer zegt dat het voor hem zelf steeds lastiger wordt om overeind te blijven. "Je kan echt niet alles doorberekenen aan de klant. Dan is het de vraag of de klant blijft of je tent leeg blijft. Het is een rare tijd. En ik houd mijn hart vast voor de horeca in Nederland."