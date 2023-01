Dodelijk jaar voor Palestijnen op Westoever, waar steun voor gewapend verzet groeit

Hoewel er in het afgelopen decennium geregeld geweldsuitbarstingen waren, was het afgelopen jaar sprake van een "nieuwe escalatie van geweld", ziet Noa Schonmann, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in het conflict. "Er zijn meer schietincidenten door Palestijnen. Het Israëlische leger doet vaker invallen en doodt vaker Palestijnen. Het is een cyclus van geweld."

Invallen door Israëlische veiligheidstroepen waren de afgelopen maanden aan de orde van de dag in Palestijnse steden als Jenin en Nablus, waar nieuwe militante organisaties zijn opgericht. Bij confrontaties komen geregeld tienerjongens om het leven. Aanleiding voor de invallen was een reeks aanslagen op Israëliërs in het voorjaar.

Op de bezette Westelijke Jordaanoever werd het jaar afgesloten met een macaber record: in 2022 kwamen daar zeker 154 Palestijnen door Israëlisch geweld om het leven, telde de Verenigde Naties . Dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Intifada in 2005. Met het aantreden van de nieuwe radicaal-rechtse regering onder leiding van premier Netanyahu vrezen deskundigen dat het geweld niet zal afnemen.

De 154 doden van afgelopen jaar zijn een groot verschil met voorgaande jaren: in 2021 vielen 84 Palestijnse doden op de Westoever en in 2020 24. Het gaat om dodelijk geweld door het Israëlische leger of kolonisten.

De cijfers van de VN lopen tot 21 december, dus zijn nog niet compleet. Onder de Palestijnse doden was de Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh, die in mei tijdens haar werk op de Westelijke Jordaanoever werd doodgeschoten door het Israëlische leger. Verder raakten afgelopen jaar zeker 9900 Palestijnen gewond in het bezette gebied.

De steun van Palestijnen voor gewapend verzet en een nieuwe volksopstand (intifada) is toegenomen in de afgelopen drie maanden, blijkt uit een recente enquête . Uit het onderzoek komt naar voren dat het gewelddadige optreden van het Israëlische leger in het gebied de aanleiding daarvoor is. Jongeren op de Westoever leven in een benarde situatie, zowel in economisch als politiek opzicht. "Er is geen uitzicht op bevrijding uit de bezetting", zegt Schonmann. "De nieuwe generatie heeft geen hoop."

Ook bij de Palestijnen is de situatie veranderd, signaleert Schonmann dus. Zo zijn steeds meer Palestijnen in bezit van vuurwapens, die over de grens worden gesmokkeld. Waar jongeren voorheen uit verzet met stenen gooiden of molotovcocktails gebruikten, zijn er nu meer zwaardere aanslagen aan jongeren toe te schrijven, ziet de onderzoeker. Vorig jaar werden volgens de VN tot en met 26 november zeker 21 Israëliërs gedood door Palestijns geweld, het hoogste aantal sinds 2008

Een meerderheid van de Palestijnen in het gebied verwacht dat de nieuwe regering nog harder tegen hen zal optreden. "In het beste geval blijft de huidige geweldssituatie voortduren", denkt Van Veen. Volgens hem is de kans op oplaaiend geweld tussen kolonisten en Palestijnen groot. "Kolonisten wordt geen strobreed in de weg gelegd", zegt Van Veen. "Palestijnen zien dat steeds meer stukjes land worden ingenomen."

Onder de vorige week aangetreden regering van Netanyahu is er weinig vooruitzicht dat de situatie in bezet gebied zal verbeteren. Het kabinet wil nederzettingen van joodse kolonisten in het gebied verder uitbreiden en het moeilijker maken om militairen te berechten. De radicaal-rechtse Itamar Ben-Gvir , de nieuwe minister van Nationale Veiligheid, is voor annexatie van de Westoever.

In Israël is er grote commotie ontstaan over de meest rechtse en conservatieve regering in het bestaan van het land en wat dit betekent voor de rechten van de lhbti-gemeenschap en de toekomst van de rechtsstaat. "Iedereen in Israël heeft een mening over de coalitieplannen, en de Israëlische kranten staan er vol mee. Maar de commotie gaat vooral over interne zaken, bijna niet over wat het betekent voor Palestijnen", zegt Schonmann.

Daar doet Netanyahu volgens de onderzoeker zijn voordeel mee. "Hij wil dat de Palestijnse kwestie van de internationale agenda verdwijnt", zegt Schonmann. Er is volgens haar geen politieke wil om vredesonderhandelingen op te starten. "Zolang er geen oplossing voor het conflict in zicht is, moet de wereld ophouden het steeds over de Palestijnen te hebben, vindt Netanyahu. In Israël is hem dat al gelukt."