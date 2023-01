Heropening Mandelabrug over A12 bij Zoetermeer loopt vertraging op

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer gaat later open dan gepland. Het was de bedoeling dat de brug op 15 januari weer openging, maar dat wordt niet gehaald.

In november bleek dat de Mandelabrug, die over station Zoetermeer en de A12 loopt, voor een deel op instorten stond. Het stuk van de fietsers- en voetgangersbrug dat boven de snelweg loopt, bleek zo ernstig aangetast door betonrot dat het niet meer op te lappen was. De gemeente sloot de brug af. Op station Zoetermeer stoppen sindsdien geen treinen meer.

Ingewikkelder

Een deel van de Mandelabrug is weggehaald en er is een noodbrug geplaatst. Maar de de twee brugdelen waar de noodbrug op rust moeten ondersteund worden voordat voetgangers en fietsers weer veilig over de brug kunnen. Dat blijkt ingewikkelder dan gedacht en kost meer tijd.

"Momenteel wordt samen met de aannemer bekeken welk maatregelen mogelijk zijn om de werkzaamheden op een veilige manier te versnellen, zodat de brug in ieder geval in januari weer in gebruik kan worden genomen", meldt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West.