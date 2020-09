Weer arrestaties in zesde week van demonstraties Wit-Rusland

De politie in Wit-Rusland heeft opnieuw mensen opgepakt die meedoen aan een grote demonstratie in de hoofdstad Minsk. Volgens het Russische persbureau Tass zitten zeker tien mensen vast. De Wit-Russische mensenrechtenorganisatie Viasna spreekt van tientallen arrestanten in Minsk en Grodno.

Volgens Viasna zijn er zo'n honderdduizend mensen bij het protest aanwezig. Honderden politiemensen en militairen proberen het protest te dwarsbomen door pleinen af te sluiten. Een deel van de betogers is onderweg naar de woning van president Loekasjenko.

Het is de zesde zondag op rij dat Wit-Russen in heel het land de straat op gaan om te demonstreren tegen Loekasjenko, die vorige maand volgens velen grootschalige fraude pleegde bij de verkiezingen. Hoewel er dagelijks protesten zijn, zijn de demonstraties op zondag altijd de grootste.

Ook vandaag is de opkomst weer aanzienlijk, is te zien op deze video op Twitter: