Boskalis dreigt met vertrek uit Nederland, 'nieuwe wet maakt ondernemen onzeker'

Topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis dreigt met een vertrek uit Nederland. In het radioprogramma Sven op 1 noemde hij die kans reëel. Steen des aanstoots is een nieuwe wet over maatschappelijk ondernemen.

Eerder deze week zei hij in een interview met het FD al dat het ondernemen in Nederland hem onmogelijk wordt gemaakt als de nieuwe wet er komt.

Mensenrechten

Het gaat om de wet Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Die loopt vooruit op Europese wetgeving waarin aan bedrijven over verantwoord ondernemen verplichtingen worden opgelegd.

Berdowski maakt zich met name zorgen over een mogelijke zorgplicht. Bedrijven moeten voorkomen dat hun activiteiten negatieve gevolgen hebben voor zaken als mensenrechten, arbeidsrechten of het milieu. Een rechter zou dat kunnen toetsen.

Berdowski noemt als voorbeeld het aanleggen van een haven in Saudi-Arabië. "Dan kan het zo zijn dat wij vervolgens gedaagd worden voor een Nederlandse rechter of wij wel een haven mogen aanleggen vanuit de zorgplicht. Dat kan deels om mensenrechten gaan, maar ook bijvoorbeeld over de gevolgen voor het klimaat."

Als alle Boskalis-projecten bij een Nederlandse rechter getoetst kunnen worden, dan wordt het heel onzeker, zei Berdowski.

"Over de inhoud hebben"

Dat is een onterechte angst, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, een netwerkorganisatie voor bedrijven die duurzaam ondernemen. Zij is betrokken bij de vormgeving van de wet.

"Bescherming van mensenrechten staat al in de wet", zegt zij. "Op basis daarvan zijn de rechtszaken van Urgenda tegen de Staat gevoerd, en door Milieudefensie tegen Shell. Wat we nu doen is heldere wetgeving maken over internationaal ondernemen. Dat voorkomt ook dat men steeds naar de rechter moet."

Volgens Berdowski is de wetgeving juist onduidelijk, omdat de zorgplicht niet helder is gedefinieerd. "Als u mij kunt zeggen wat zorgplicht in een brede en diepe projectportefeuille betekent, dan houd ik me aanbevolen."

Volgens MVO-bestuurder Van der Heijden liggen er "conceptteksten die we met elkaar kunnen bespreken". Maar ze zegt ook dat "als je van tevoren zegt: ik wil eigenlijk geen wetgeving, dan kunnen we het ook niet over de inhoud hebben".

Nieuwe doelen

Dat Boskalis mogelijk vertrekt als de wet wordt aangenomen, noemt ze een flauw dreigement. "Het lijkt me heel vanzelfsprekend dat een bedrijf bezig moet zijn met zijn eigen toekomstbestendigheid. Boskalis heeft heel veel expertise, maar die moeten ze verbinden met de nieuwe doelen die we wereldwijd hebben voor klimaat, gelijkheid en bescherming van biodiversiteit."

Op 18 januari wordt er over de wet gesproken in de Tweede Kamer.