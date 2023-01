Slot wil geen 'headlines' Feyenoord ondanks koppositie, blessures en transfers

Feyenoord is koploper in de eredivisie. Twee van de belangrijkste spelers raakten recent geblesseerd. En komt Ramiz Zerrouki nou wel of niet? Zondag hervatten de Rotterdammers de eredivisie op bezoek bij FC Utrecht, maar coach Arne Slot wil vooral geen "headlines". Drie punten los van nummer twee Ajax en pas één duel verloren, toch wil Slot niet hardop dromen van een kampioenschap. "Het seizoen is nog twintig wedstrijden. We zijn pas veertien duels onderweg, met daarin vier verschillende koplopers." Bovendien stroomde de Rotterdamse ziekenzaal onlangs vervelend snel vol. Gernot Trauner (knie) kan maanden niet spelen en Quinten Timber (voet) staat voor onbekende tijd langs het veld. "Vervelend", noemt Slot de kwetsuren.

FC Utrecht-Feyenoord bij de NOS De wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en is via flitsen te volgen in Langs de Lijn En Omstreken. Om 19.00 uur is er in Studio Sport Eredivisie op NPO 1 een samenvatting te zien van het duel. Op NOS.nl en de app is het duel te volgen in een liveblog en zijn de beelden na afloop snel te zien in een samenvatting.

Maar er is meer: tegen FC Utrecht ontbreekt wellicht ook Mats Wieffer nog. Patrik Walemark en Marcus Pedersen misten deze week enkele trainingen, maar zijn inmiddels wel weer speelfit. "Natuurlijk is er teleurstelling over de blessures van Trauner en Timber", zegt Slot. "Desondanks hebben we de afgelopen weken goed en hard gewerkt. Al ben ik bang dat elke trainer dat vandaag zegt in zijn praatje." Winteraankoop? Een nieuwe winteraankoop zou met twee basisspelers die er voor langere tijd uit liggen, niet misstaan in Rotterdam. "We houden onze oren en ogen open. Maar of er daadwerkelijk nieuwe spelers komen, dat weet ik niet." "Timber en Trauner waren natuurlijk belangrijke pionnen", zegt Slot wel. "Maar het is niet zo dat als één of twee spelers wegvallen, dat alles dan verandert. De andere spelers hebben de afgelopen weken goed getraind en hopelijk wat opgestoken. Ze kunnen tegen Utrecht laten zien dat ze stappen hebben gezet." En FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki dan, leidde die flirt al tot iets? Slot: "Alles wat ik daar nu over zeg, leidt tot headlines. Ik zou graag hebben dat het nu over de wedstrijd tegen FC Utrecht gaat."

Arne Slot en de geblesseerde Quinten Timber voor de winterstop - ANP