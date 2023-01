Pelova van Ajax naar Arsenal: 'Een van opwindendste talenten in voetbal'

Victoria Pelova verruilt de Ajax-vrouwen voor Arsenal. De Oranje-international speelde sinds 2019 in Amsterdam en treft in Londen Vivianne Miedema, die in december een kruisbandblessure opliep.

De overgang hing al een tijdje in de lucht en werd vrijdag afgerond. De aanvallende middenvelder kwam bij Ajax tot 86 wedstrijden, waarin ze 14 doelpunten maakte.

Op de website van Ajax vertelt ze over haar transfer. "Ik besef het nu nog niet, maar zodra ik in het vliegtuig stap, komen de tranen misschien. Het afgelopen halfjaar was geweldig. Het team was zo leuk, de jonkies zijn zo leuk, alles klopte gewoon. Ik heb elke minuut genoten, zelfs op trainingen. Ik ga mijn teamgenoten enorm missen."