Minder incidenten rond jaarwisseling, meer aanhoudingen

Tijdens de jaarwisseling waren er minder incidenten dan bij voorgaande jaarwisselingen. Wel zijn er meer mensen aangehouden (in totaal 771), meldt de politie.

Een verklaring voor de toename is dat er de afgelopen twee jaar sprake was van een lockdown met veel minder mensen op straat. De horeca was toen gesloten en er gold een vuurwerkverbod.

De mensen die nu zijn aangehouden waren dronken of veroorzaakten overlast in uitgaansgebieden.

Opvallend is dat er meer minderjarigen zijn aangehouden. Onder jongvolwassen tot en met 27 jaar was er juist sprake van een afname.

Daling aantal incidenten

De daling in het aantal incidenten is lastig te verklaren, zegt de politie. Het regenachtige weer aan het begin van de avond kan een rol hebben gespeeld. Naar eigen zeggen heeft de politie veel incidenten voorkomen.

155 agenten kregen te maken met geweld. Ze werden onder meer bekogeld met vuurwerk. In Den Haag raakten meer dan tien agenten gewond.