Klopp meldt blessure Van Dijk van 'enkele weken' en aanstaand debuut Gakpo

De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal, het EK-kwalificatieduel met Frankrijk in Parijs op 24 maart, komt vooralsnog niet in gevaar voor Van Dijk.

Het wordt voor de Oranje-international waarschijnlijk een race tegen de klok om fit te geraken voor de krachtmeting met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De eerste van twee krakers tussen de Europese topclubs is op dinsdag 21 februari.

"We zien aantal geblesseerden in de aanval en hebben nu een speler bij wie alles op het veld natuurlijk gaat en die zijn weg naar het doel weet te vinden, dat is voor iedereen een opsteker", zegt de Duitse trainer over Gakpo. "Dus hij gaat (tegen Wolhampton, red.) zeker zijn aandeel krijgen."

Gakpo vertrok in december voor een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro van PSV naar Liverpool.