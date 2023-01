Schreuder en Blind, al twee maanden geen contact meer: 'Hij was wel op complex'

Daley Blind, die naar Bayern München is vertrokken, nam onlangs op sportcomplex De Toekomst afscheid van zijn teamgenoten bij Ajax, maar zocht coach Alfred Schreuder daarbij niet op. De twee spraken elkaar niet meer sinds FC Emmen-Ajax (3-3) op 12 november, een week voor het WK.

"Hij was wel op het complex, maar ik heb 'm niet gezien" aldus Schreuder vrijdag op een persconferentie voor de herstart van de eredivisie. "Wij hadden ook andere dingen te doen en zaten de hele tijd in vergadering. De spelers heeft hij wel gezien. Het klopt dat we elkaar niet meer hebben gesproken na Emmen-uit."

Schreuder ging ook in op de berichten dat hij alle WK-gangers van Ajax succes had gewenst in een appje, behalve Blind. "Ik heb de groep voor het WK succes gewenst en wie ik daarna heb geappt, is verder aan mij."

Hij wijt het vertrek van Blind niet één-op-één aan de keuze die hij maakte om hem reserve te zetten. "Hij heeft een keuze gemaakt en ergens om gevraagd bij de club, dat heeft hem een mooie transfer naar Bayern opgeleverd. Wij moeten hier nu ook verder. Ik heb inderdaad andere keuzes gemaakt, dus dat heeft het proces wel versneld."

Kleinere selectie

Kort na het gelijkspel in Emmen ging Schreuder in gesprek met de clubleiding van Ajax, om de eerste - tegenvallende - maanden van het seizoen te evalueren. "We hebben na Emmen geëvalueerd en daar werd voor mij duidelijk dat we gewoon verder zouden gaan. Het is goed dat we met elkaar praten, maar ik weet als geen ander dat we moeten presteren."

Schreuder wilde een aantal zaken veranderd zien worden. "We misten voor de winterstop een bepaalde energie. Daarom wilden we verder met een kleinere groep, waar dan wel meer energie in zit."