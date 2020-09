Finse veerboot vastgelopen bij Åland, opvarenden zijn geëvacueerd

De kapitein van de veerboot stuurde om 11.50 uur een mayday-oproep uit. Daarin rapporteerde hij dat het schip water maakte in meerdere compartimenten. Volgens de Finse kustwacht stuurde hij daarna uit voorzorg het schip in de richting van de kust van het eiland Järsö, zodat het vaartuig vast zou lopen en niet kan zinken.

Een passagiersschip van Viking Line is vastgelopen in de buurt van de Finse eilandengroep Åland. Aan boord van de Amorella zijn 207 passagiers en 74 bemanningsleden. Zij zijn geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

De veerdienst vaart dagelijks tussen Stockholm in Zweden en Turku in Finland met een tussenstop in Mariehamn in Åland. Normaal gesproken zijn er op een overtocht een paar duizend passagiers aan boord, maar vanwege de coronacrisis zijn dat er nu veel minder.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet is onder de passagiers het eerste elftal van de profclub IFK-Mariehamn dat gisteren een wedstrijd speelde in Helsinki.