Otterspeer voelt zich bij EK sprint beter dan ooit: 'Geen podium zou teleurstelling zijn'

Hein Otterspeer brengt het zo makkelijk en zo soepel, dat het vanzelfsprekend lijkt. "Ja, weet je", zegt de 34-jarige Nederlands kampioen sprint, "ik denk dat ik in betere doen ben dan ooit." Het is een opbeurende conclusie die volgt op zijn eigen opsomming, vooruitblikkend op de Europese kampioenschappen in het Noorse Hamar. Want de sfeer bij zijn ploeg Reggeborgh bevalt hem en het lijf doet wat het moet doen. Tel daar die nieuwe Nederlandse titel sprint van anderhalve week geleden, zijn vierde alweer, bij op. Met ook nog eens tijden waar hij zeer tevreden over was. 'Heel graag podium, het liefst winnen' "Het was niet mijn eerste kampioenschap, zeker niet mijn eerste vierkamp (van twee 500 en twee 1.000 meters, red.). Hoeveel zal ik er gereden hebben? Uiteindelijk teer je op de laatste wedstrijd en dat was denk ik een van mijn betere vierkampen." "Die vorm is er gelukkig nog steeds. Ik wil heel graag podium rijden en het liefst winnen. Alles buiten dat zou een enorme teleurstelling zijn." Bekijk hieronder de voorbeschouwing met Hein Otterspeer op de EK sprint:

Nederlands kampioen sprint Hein Otterspeer is misschien wel de grootste kanshebber op de Europese titel in Hamar. Verslaggever Bert Maalderink zocht hem op. - NOS

Otterspeer draait al meer dan anderhalf decennium mee in de nationale schaatstop. In december 2007 reed hij zijn eerste NK. Eind 2010 volgden zijn eerste wereldbekers, de eerste internationale overwinning dateert van november 2012: wereldbekergoud op de 1.000 meter in Nagano. Oud-ploeggenoot Michel Mulder was in die jaren niet verbaasd geweest als daar veel gouden medailles bij grote kampioenschappen op hadden gevolgd. "Ik werd in 2013 wereldkampioen sprint en dacht: ik ben blij dat ik 'm heb, want de komende jaren gaat Hein alles winnen." 'Hij was weleens wisselvallig' Die voorspelling kwam niet uit - Mulder prolongeerde zijn wereldtitel zelfs terwijl Otterspeer een jaar later ontbrak. Sinds dat WK sprint van 2013 deed Otterspeer nog maar drie keer mee aan de wereldkampioenschappen, en één maal aan de EK sprint. Op beide toernooien veroverde hij een zilveren medaille. "Je zag dat hij heel veel kracht en talent had. Voor mij was Hein een ideale ploeggenoot. Als ik in zijn rug zat en we moesten op een training een rondje van 26 seconden rijden, reden we een 25'er. Terwijl het gevoelsmatig helemaal niet zo niet hard ging, maar Hein reed altijd zo soepel en had zo'n fijne techniek."

2013: Michel Mulder en Hein Otterspeer op de WK sprint - ANP

Mulder: "Maar hij was weleens wisselvallig. Als hij geen misser maakte, ging het heel hard. Maar in die jaren zaten die foutjes er wel." Het kostte Otterspeer geregeld een titel of plaatsing voor een groot kampioenschap. Maar nu, op 34-jarige leeftijd, is hij dus in "betere doen dan ooit". 'Het vuur brandt nog steeds' "Dat komt door winnen, maar ook door verliezen. Ik weet wat het is, je leert ervan", zegt Otterspeer. "Ik ben vaak genoeg uit een dal gekropen waarvan mensen zeiden dat het lastig was om eruit te komen. Maar ik heb het altijd wel gedaan, dat is ook de reden dat ik hier sta. Daarom brandt het vuur nog steeds en ben ik nog niet klaar." "De overstap naar Reggeborgh (een jaar voor de Spelen van Peking, red.) is heel goed geweest voor mij, dat was weer een nieuwe prikkel." Bekijk hieronder het programma van vrijdag op de EK allround en sprint. Het sprinttoernooi wordt vrijdag en zaterdag afgewerkt, het allroundtoernooi begint pas zaterdag.

Al die hoogte- en dieptepunten zijn ook voor Otterspeers jonge ploeggenoot Janno Botman (22) van grote waarde. "Dat is superfijn, hij heeft zoveel ervaring en is overal geweest. Daar kun je heel veel van leren en dat uitleggen vindt hij ook leuk." "Stefan Westenbroek, Mats Siemons en ik zijn alle drie onder de 22. Ik denk dat het hem ook jong houdt dat hij bij jonge gasten in de ploeg zit. Hij is technisch natuurlijk heel begaafd, maar kan ook goed uitleggen wat je moet doen om hard te schaatsen." "Hein heeft een fascinatie voor schaatsen, hij houdt heel erg van de techniek", zegt Botman. "Daarin vindt Otterspeer in zijn trainer Gerard van Velde precies zo'n liefhebber. "Wij zijn daar erg mee bezig. Ook om te kijken waar het in het schaatsen naartoe gaat, over vijf of tien jaar. Dat is mijn passie." Van Velde houdt Otterspeer aan de top Van Velde houdt Otterspeer aan de wereldtop, afgelopen maand won zijn 34-jarige pupil weer eens een wereldbeker op de 1.000 meter, de vijfde van zijn loopbaan. "Ik vind het gewoon heel gaaf dat hij nog steeds op de toppen van zijn kunnen rijdt." De trainingsaanpak moet hier en daar worden aangepast vanwege de relatief hoge leeftijd. "Je kunt heel veel dingen nog hetzelfde, maar sommige dingen worden minder, andere dingen worden beter. In kracht en conditie. Daar moet je op anticiperen."

Het is ook niet dat hij 50 wordt, zoals Claudia Pechstein. Michel Mulder

Van Velde: "Hij is eigenlijk hartstikke jong, alleen gewoon wat ouder dan anderen die door blessures of wat voor reden dan ook eerder moesten stoppen." Na vier nationale titels en twee zilveren internationale sprintmedailles lonkt de eerste grote titel. Wat daar voor nodig is? Otterspeer: "Gewoon de kop erbij houden. Ik heb alle kleuren van de medailles, maar nog geen goud. Laten we daar dit seizoen maar eens verandering in aanbrengen." Bij de vrouwen is Jutta Leerdam de grote favoriet.