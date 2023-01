Agent zwaargewond na botsing met spookrijder op A7 bij Groningen

Een motoragent is zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een spookrijder op de A7 bij Groningen. Bij de aanhouding van de spookrijder zijn enkele waarschuwingsschoten gelost.

Agenten wilden rond middernacht een auto controleren in Groningen. De 27-jarige bestuurder negeerde een stopteken en ging ervandoor. Op zijn vlucht ramde hij twee politiewagens. In het dorp Hoogkerk ging de bestuurder de snelweg op en reed tegen het verkeer in naar Groningen.

Op dat moment reed een motoragent de afrit bij Hoogkerk af en botste frontaal op de spookrijder. Omdat niemand de aanrijding zag gebeuren, lag de motoragent enige tijd in de berm. Een passant zag hem liggen en waarschuwde de hulpverleningsdiensten.

"Onze collega heeft echt zware verwondingen en ligt in het ziekenhuis", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Noord. "Niemand van ons heeft gezien wat daar is gebeurd, dus mocht er iemand zijn met dashcambeelden, dan horen we dat graag."

De automobilist stapte na een kilometer uit zijn auto en vluchtte een woonwijk in. De politie sloot het gebied af en hield de man even later aan, na het lossen van enkele waarschuwingsschoten.