Weer 'botst' wielrenner met vrachtwagenchauffeur: Sosa geslagen met revolver

De vrachtwagenchauffeur verklaarde op zijn beurt aan de politie dat Sosa water naar zijn gezicht had gegooid en 'schade had toegebracht aan de voorruit met een stomp voorwerp, vermoedelijk een steen'.

De politie heeft de zaak overgedragen aan de Colombiaanse justitie, met de aanbeveling dat beiden zich moeten verantwoorden. De chauffeur voor het aanbrengen van fysiek letsel, Sosa voor het beschadigen van andermans eigendom.

Veiligheid

De veiligheid van wielrenners op de openbare weg is al jaren een veelbesproken thema. Vorig jaar raakte oud-Tourwinnaar Egan Bernal zwaar geblesseerd na een botsing met een stilstaande bus tijdens een tijdrittraining in Colombia.

De net gestopte Davide Rebellin liet eind oktober het leven toen hij in Italië werd aangereden door een vrachtwagen. En ook het ongeluk van Michele Scarponi ligt nog vers in het geheugen. De Italiaanse klimmer van Astana werd in december 2017 tijdens een trainingsrit rond zijn woonplaats Filottrano aangereden door een bestelbus en overleed ter plekke.

In de afgelopen Giro werd Scarponi geëerd in de etappe naar Jesi, de geboorteplaats van Scarponi en op een steenworp van de plek waar hij overleed. Dat was de etappe waarin Mathieu van der Poel in een meeslepende sprint verslagen werd door Biniam Girmay.